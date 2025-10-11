Georgina Rodríguez y un look de impacto: combinó un joggin con una cartera lujosa y joyas La modelo deslumbró con un conjunto deportivo de alto nivel, donde combinó comodidad, glamour y accesorios exclusivos camino a París.







Georgina Rodríguez combinó un look deportivo con accesorios de lujo camino a París. Redes Sociales

Georgina Rodríguez volvió a captar todas las miradas al mostrar su estilo inconfundible rumbo a la Semana de la Moda de París 2025. La modelo y empresaria, invitada especial al desfile de Balenciaga, optó por un look sporty en color vino, donde se desempeña como embajadora. La elección, ideal para un vuelo privado, destacó por su equilibrio entre confort y lujo.

El conjunto estaba formado por un jogging holgado y un buzo con cierre al frente, ambos en tono bordó con detalles blancos laterales, que complementó con un top ajustado al cuerpo en el mismo color. Para elevar la apuesta, Georgina sumó una cartera Hermès Birkin de cocodrilo, uno de los íconos de la moda más exclusivos del mundo, valuada en varios miles de euros.

El toque final lo aportaron los accesorios de alto valor: stilettos, gafas de sol negras, un reloj de oro blanco y un set de joyas con rubíes y diamantes. Con este estilismo, la influencer reafirmó que la elegancia no está reñida con la comodidad y volvió a posicionarse como referente de moda internacional.

Georgina Rodríguez Su cartera Hermès Birkin y sus joyas de rubíes destacaron entre las piezas del outfit. Instagram (@georginagio)

Cómo se conocieron Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo La historia de amor entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo comenzó en 2016, cuando se conocieron en una boutique de Gucci donde ella trabajaba como dependienta. Aquel primer encuentro fue breve, pero suficiente para dejar una huella imborrable: ambos volvieron a coincidir poco después en un evento de Dolce & Gabbana, y desde entonces su vínculo se volvió inseparable.

Con el paso del tiempo, la relación se consolidó hasta convertirse en una de las más mediáticas del mundo del deporte y el espectáculo. En agosto de 2025, la pareja anunció su compromiso a través de una publicación de Georgina en Instagram, donde mostró un anillo con un diamante ovalado valuado en millones de dólares. Georgina Rodriguez En agosto de 2025, la pareja confirmó su compromiso con un anillo valuado en millones. Redes sociales Hoy, con cinco hijos en común y una vida familiar estable, Georgina y Cristiano continúan siendo símbolo de unión y éxito. Ella, además, brilla por mérito propio, combinando su rol de madre, empresaria y referente de moda global.