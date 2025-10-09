Esta famosa actriz apostó por no usar maquillaje e impuso un nuevo look en la semana de la moda: cuál es La modelo volvió a causar sensación al lucir el estilo bare fringe: sin maquillaje, con una apariencia natural y un mensaje poderoso sobre autenticidad y aceptación personal que está marcando tendencia en el mundo de la belleza. Por







Una famosa actriz apostó por no usar maquillaje y puso a la moda un estilo particular en la semana de la moda.

Una famosa actriz apostó por no usar maquillaje y puso a la moda un estilo particular en la semana de la moda: sorprendió al aparecer con un estilo muy diferente al que acostumbraba.

Ya no es la rubia ultra maquillada de los noventa, sino alguien que apuesta por la autenticidad, la naturalidad, y un look que dice mucho sin artificios.

La noticia genera tanto interés ya que representa un cambio simbólico: ella fue símbolo de glamour marcado, maquillaje pesado y estilismo exagerado. Verla ahora “sin máscara”, con sus propios rasgos, es disruptivo. Además, la situación apela a tendencias actuales: la belleza natural, la aceptación de la edad, el minimalismo, la autenticidad. Mucha gente lo ve como un acto de liberación personal.

Pamela Anderson semana de la moda

Qué es el bare fringe, la moda que volvió a lucir Pamela Anderson Pamela Anderson eligió para su estética el bare fringe o “flequillo / borde natural” + piel al natural, una apuesta en tendencia que se direcciona hacia lo real.

El término “bare fringe” combina dos ideas clave: Bare : que significa “desnudo” o “al natural” — en cuanto a piel, maquillaje, apariencia general. Es la decisión de mostrar piel, imperfecciones y rasgos propios sin capas de cosméticos.

: que significa “desnudo” o “al natural” — en cuanto a piel, maquillaje, apariencia general. Es la decisión de mostrar piel, imperfecciones y rasgos propios sin capas de cosméticos. Fringe: literalmente “flequillo” o algo al borde/frontera. En este contexto, no refiere siempre a un flequillo clásico, sino a una estética que bordea lo natural, lo sutil, lo que está al margen del exceso estético. Puede incluir cortes con flequillo suave, texturizado, capas ligeras o estilos que suavizan los rasgos. La exmodelo eligió no usar maquillaje en varios eventos importantes, incluyendo pasarelas de París. En este sentido, cambió su rubio clásico por un tono más cobrizo (pelirrojo suave) y adopta cortes con movimiento, texturizados, capas ligeras y flequillo o cortinas que enmarcan el rostro sin rigidez. Su look se acompaña de vestimenta minimalista o accesorios muy sobrios, para que la atención recaiga en la cara, en la expresión, en lo natural.