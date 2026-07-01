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Georgina Barbarossa sufrió un intento de secuestro virtual: "Por favor, estén atentos"

La conductora recibió un llamado telefónico de un delincuente dispuesto a extorsionarla bajo una falsa identidad familiar. A través de sus redes sociales, la actriz alertó sobre esta modalidad delictiva.

Georgina Barbarossa aconsejó a sus seguidores.

Georgina Barbarossa aconsejó a sus seguidores.

Redes Sociales

La actriz y conductora Georgina Barbarossa sufrió un intento de secuestro virtual durante la madrugada a través de una llamada telefónica. El episodio ocurrió a las 2:50 de este miércoles, cuando un delincuente intentó engañarla de forma extorsiva tras simular la identidad de su hijo Tomás.

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El teléfono de la presentadora de Telefe sonó desde un número desconocido en dos oportunidades. Al contestar, una voz masculina emuló un llanto y pronunció: "Hola mami, soy Tommy, me acaban de robar aquí en mi casa. Acá en mi casa".

La artista reconoció de inmediato el engaño y expuso la situación en sus historias de Instagram. "Automáticamente me di cuenta que no era la voz de mi hijo", relató la mujer, quien aclaró su tajante respuesta contra el estafador: "Lo mandé a la recalcada de su madre y a todas las partes posibles".

La figura televisiva remarcó su enojo por el uso de datos de conocimiento público para ejecutar la trampa. "Todo el mundo sabe que mis hijos se llaman Juan y Tomás. O sea que son muy hijos de puta porque decían: 'Hola mami, soy Tommy'", detalló.

Asimismo, alertó sobre la estrategia de los ladrones al elegir horarios nocturnos para aprovechar la vulnerabilidad y la confusión de las personas. "Sobre todo si te llaman a esa hora que estás dormido", advirtió Barbarossa, para luego bromear: "Yo ya estaba efecto Rivotril, ¿viste?".

Para finalizar, la víctima transmitió una recomendación preventiva frente a estos episodios. "Estén atentísimos, atentísimos y escuchen bien. No se asusten", pidió, y concluyó: "Hay mucha gente que se asusta, así que por favor estén atentos. Después que los puteé me quedé muchísimo más tranquila".

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