Furor en Netflix: una de las últimas películas de Diane Keaton que te hará desconectar de la rutina a pura risa

Con Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen y Mary Steenburgen, esta comedia liviana y encantadora invita a viajar y celebrar la amistad sin edad.

Furor en Netflix: una de las últimas películas de Diane Keaton es una secuela imperdible para desconectar de la rutina a pura risa: tras el éxito de Cuando ellas quieren ("Book Club", 2018), cuatro amigas inseparables deciden dar un salto: llevan su legendario club de lectura a Italia.

Lo que empieza como un viaje de ensueño por Roma, Toscana y Venecia se convierte en una serie de aventuras, confidencias, romances y giros inesperados que pondrán a prueba su amistad, sus secretos y su capacidad de reinventarse.

Es una comedia ligera, cálida y divertida que invita a celebrar la edad, el compañerismo y los nuevos comienzos. Según la crítica, la producción es entretenida pero predecible, replicando la estructura de la entrega original mientras que la química entre el cuarteto de protagonistas sigue siendo lo más destacable. Además, es ideal para disfrutar sin pretensiones: una comedia para relajarse, reír y celebrar una amistad madura con escenarios hermosos en Italia, el mensaje de que nunca es tarde para nuevas aventuras

Sinopsis de Cuando ellas quieren más, la película que es furor en Netflix

Después del éxito de Cuando ellas quieren (2018), el divertido grupo de amigas vuelve con nuevas aventuras y muchas risas. En esta secuela, Diane (Diane Keaton), Vivian (Jane Fonda), Sharon (Candice Bergen) y Carol (Mary Steenburgen) deciden llevar su club de lectura nada menos que a Italia. Lo que empieza como unas vacaciones soñadas entre viñedos, ruinas romanas y canales venecianos, pronto se convierte en una travesía llena de enredos, confesiones amorosas y segundas oportunidades.

Tráiler de Cuando ellas quieren más

Embed - BOOK CLUB: THE NEXT CHAPTER - Official Trailer [HD] - Only In Theaters May 12

Reparto de Cuando ellas quieren más

  • Diane Keaton como Diane
  • Jane Fonda como Viviana
  • Candice Bergen como Sharon
  • Mary Steenburgen como Carol
  • Andy García como Mitchell
  • Don Johnson como Arthur
  • También participan Richard Dreyfuss, Giancarlo Giannini entre otros.
