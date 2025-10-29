Furor en Netflix: una de las últimas películas de Diane Keaton que te hará desconectar de la rutina a pura risa Con Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen y Mary Steenburgen, esta comedia liviana y encantadora invita a viajar y celebrar la amistad sin edad.







Lo que empieza como un viaje de ensueño por Roma, Toscana y Venecia se convierte en una serie de aventuras, confidencias, romances y giros inesperados que pondrán a prueba su amistad, sus secretos y su capacidad de reinventarse.

Es una comedia ligera, cálida y divertida que invita a celebrar la edad, el compañerismo y los nuevos comienzos. Según la crítica, la producción es entretenida pero predecible, replicando la estructura de la entrega original mientras que la química entre el cuarteto de protagonistas sigue siendo lo más destacable. Además, es ideal para disfrutar sin pretensiones: una comedia para relajarse, reír y celebrar una amistad madura con escenarios hermosos en Italia, el mensaje de que nunca es tarde para nuevas aventuras

Sinopsis de Cuando ellas quieren más, la película que es furor en Netflix Después del éxito de Cuando ellas quieren (2018), el divertido grupo de amigas vuelve con nuevas aventuras y muchas risas. En esta secuela, Diane (Diane Keaton), Vivian (Jane Fonda), Sharon (Candice Bergen) y Carol (Mary Steenburgen) deciden llevar su club de lectura nada menos que a Italia. Lo que empieza como unas vacaciones soñadas entre viñedos, ruinas romanas y canales venecianos, pronto se convierte en una travesía llena de enredos, confesiones amorosas y segundas oportunidades.

Tráiler de Cuando ellas quieren más Embed - BOOK CLUB: THE NEXT CHAPTER - Official Trailer [HD] - Only In Theaters May 12

Reparto de Cuando ellas quieren más Diane Keaton como Diane

Jane Fonda como Viviana

Candice Bergen como Sharon

Mary Steenburgen como Carol

Andy García como Mitchell

Don Johnson como Arthur

También participan Richard Dreyfuss, Giancarlo Giannini entre otros.