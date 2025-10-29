Cuáles son los juegos mensuales en PlayStation Plus de noviembre

Todos estarán disponibles desde el martes 4 de noviembre y hasta el lunes 1 de diciembre.

Se conocieron los juegos mensuales de PlayStation Plus de noviembre.

Se conocieron los juegos mensuales de PlayStation Plus de noviembre, que estarán disponibles desde el martes 4 de noviembre y hasta el lunes 1 de diciembre.

¿Sabías que Apple tuvo su propia red social? Fue un fracaso total

Entre esas fechas, los miembros de PlayStation Plus podrán acceder a Stray, EA Sports WRC 24 y Totally Accurate Battle Simulator.

En Stray, disponible para PS4 y PS5, un gato callejero debe desentrañar un antiguo misterio para escapar de una antigua ciudad olvidada.

La propuesta es ver el mundo a través de los ojos de un gato e interactuar con el entorno.

Disponible para PS5, fue desarrollado por el mismo equipo que ideó la premiada serie Rally Dirt.

El nuevo juego oficial del Campeonato Mundial de Rally de la FIA permite controlar el volante de los autos de WRC, WRC2 y Junior WRC de la temporada 2024, incluidos los conductores, equipos y diseños actuales.

Estreno el modo Creador para diseñar y conducir tu auto de rally. Los modos adicionales incluyen Carrera, Campeonato, Contrarreloj, Multijugador con juego cruzado y Rally de regularidad.

Totally Accurate Battle Simulator

Para PS4 y PS5, en este juego eres el líder de los guerreros rojos y azules de tierras antiguas y mundos de fantasía.

Hay más de 100 guerreros tambaleantes a disposición, con la opción de crear otros nuevos en el creador de unidad. También se puede enviar a los guerreros a combatir con amigos o desconocidos en el multijugador online.

Última oportunidad para agregar los juegos de PlayStation Plus de octubre

Los miembros de PlayStation Plus tienen hasta el lunes 3 de noviembre para agregar Alan Wake 2, Goat Simulator 3 y Cocoon a su biblioteca de juegos.