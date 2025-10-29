29 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuáles son los juegos mensuales en PlayStation Plus de noviembre

Todos estarán disponibles desde el martes 4 de noviembre y hasta el lunes 1 de diciembre.

Por
Se conocieron los juegos mensuales de PlayStation Plus de noviembre.

Se conocieron los juegos mensuales de PlayStation Plus de noviembre.

Pixabay

Se conocieron los juegos mensuales de PlayStation Plus de noviembre, que estarán disponibles desde el martes 4 de noviembre y hasta el lunes 1 de diciembre.

La red social de Apple no tuvo éxito entre los usuarios.
Te puede interesar:

¿Sabías que Apple tuvo su propia red social? Fue un fracaso total

Entre esas fechas, los miembros de PlayStation Plus podrán acceder a Stray, EA Sports WRC 24 y Totally Accurate Battle Simulator.

Stray

En Stray, disponible para PS4 y PS5, un gato callejero debe desentrañar un antiguo misterio para escapar de una antigua ciudad olvidada.

La propuesta es ver el mundo a través de los ojos de un gato e interactuar con el entorno.

EA Sports WRC 24

Disponible para PS5, fue desarrollado por el mismo equipo que ideó la premiada serie Rally Dirt.

El nuevo juego oficial del Campeonato Mundial de Rally de la FIA permite controlar el volante de los autos de WRC, WRC2 y Junior WRC de la temporada 2024, incluidos los conductores, equipos y diseños actuales.

Estreno el modo Creador para diseñar y conducir tu auto de rally. Los modos adicionales incluyen Carrera, Campeonato, Contrarreloj, Multijugador con juego cruzado y Rally de regularidad.

Totally Accurate Battle Simulator

Para PS4 y PS5, en este juego eres el líder de los guerreros rojos y azules de tierras antiguas y mundos de fantasía.

Hay más de 100 guerreros tambaleantes a disposición, con la opción de crear otros nuevos en el creador de unidad. También se puede enviar a los guerreros a combatir con amigos o desconocidos en el multijugador online.

Última oportunidad para agregar los juegos de PlayStation Plus de octubre

Los miembros de PlayStation Plus tienen hasta el lunes 3 de noviembre para agregar Alan Wake 2, Goat Simulator 3 y Cocoon a su biblioteca de juegos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un tip clave para tu hogar.

Wifi lento: cómo saber si te hackearon el router en pocos pasos

Los fraudes digitales se multiplican durante las fechas de descuentos y grandes eventos de consumo.

¿Adiós a las compras online? La nueva estafa con la que te roban los datos de la tarjeta

Un tip clave para tener en cuenta.

Con este truco del Wifi podés proyectar tu celular en una pantalla de la televisión en segundos

Cuáles son los elementos que no se pueden usar para limpiar una notebook.

Los elementos que están prohibidos para limpiar la notebook: podés arruinarla

Aplicando estos consejos vas a poder detectar si te están robando el WiFi, proteger tu red de futuras intrusiones y optimizar la velocidad de conexión.

Este es el truco para detectar intrusos en tu Wifi y evitar que tu internet funcione lento

El objetivo es aprovechar el impulso emocional de la víctima antes de que pueda confirmar si el mensaje proviene realmente de su familiar.

El mensaje que nunca tenés que responder en WhatsApp: es una estafa

Rating Cero

El periodista se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quién fue el segundo participante eliminado tras un grave error

Fernando Báez Sosa fue asesinado a la salida de un boliche en Villa Gesell en 2020
play

Netflix lanzó el tráiler del caso de Fernando Báez Sosa: cuándo se estrenará

La estrella de Hollywood los considera perfumes elegantes y clásicos.

Estos son los perfumes favoritos de Angelina Jolie: cuánto salen en Argentina

Netflix compartió recientemente el tráiler de Maldita Suerte, un drama protagonizado por Colin Farrell que recibió muy buenos comentarios de parte de la crítica especializada.
play

Estreno de Netflix: de qué se trata Maldita suerte, la película que protagoniza Colin Farrell

Baby Bandito prometió retirarse de las pistas del delito, pero para salvar la vida de su madre, es capaz de lo imposible.
play

Baby Bandito llegó con una nueva temporada a Netflix y ya es tendencia: de qué se trata

Se rumorea que la cantante está en una relación amorosa

¿Romance a partir de su gira? Con quién estaría iniciando una relación Cazzu

últimas noticias

Los vínculos del Comando Vermelho en Argentina: del lavado millonario en Nordelta al traficante de armas detenido en Córdoba

Los vínculos del Comando Vermelho en Argentina: del lavado millonario en Nordelta al traficante de armas detenido en Córdoba

Hace 12 minutos
Duro informe de la UBA: cada vez más familias se endeudan para llenar el changuito

Duro informe de la UBA: cada vez más familias se endeudan para llenar el changuito

Hace 21 minutos
El periodista se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quién fue el segundo participante eliminado tras un grave error

Hace 22 minutos
La mejora se aplicará en tres tramos sucesivos. 

El Gobierno dispuso incrementos de hasta un 35% en las prestaciones de discapacidad

Hace 40 minutos
El dólar se aleja del techo de la banda.

El dólar cae $30 y se aleja de los $1.500

Hace 52 minutos