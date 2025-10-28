Tiene solo 2 temporadas, pocos capítulos y es una de las más vistas en Netflix La primera entrega de la serie arrasó en la plataforma y la segunda entrega, que acaba de estrenarse, también promete ser un éxito. Es una comedia romántica que retrata la evolución del amor y la vida en pareja.







La segunda temporada de esta serie llegó a Netflix el 23 de octubre. Netflix

El catálogo de series de Netflix es uno de los más completos de las plataformas de streaming, con opciones para todos los gustos. Para los amantes de la comedia romántica, se destaca una producción que tiene solo dos temporadas, pocos capítulos y se ubica dentro de las más vistas.

Se trata de Nadie quiere esto, la serie con Kristen Bell y Adam Brody que arrasó el año pasado y acaba de estrenar su segunda temporada, que llegó a Netflix el 23 de octubre. La historia de amor entre un rabino y una podcaster agnóstica vuelve con 10 nuevos capítulos que muestran cómo avanza la historia de amor.

Nadie quiere esto se diferencia de otras comedias románticas porque no se queda en el cliché del "vivieron felices para siempre" ni idealiza los rasgos tóxicos. Por el contrario, se trata de dos personas adultas tratando de tener conversaciones serias y responsables sobre lo que significa amarse y pelear para sostener la pareja.

Nadie quiere esto Netflix

Netflix: sinopsis de Nadie quiere esto Después de superar los conflictos de la primera temporada, Joanne y Noah por fin están juntos como pareja. Sin embargo, a medida que la relación empieza a salir de la fase de "luna de miel" y comienza a convertirse en algo más serio y estable, también aparecen los nuevos desafíos relacionados con esta etapa.

La rutina, los acuerdos, las discusiones, los eventos familiares y los grupos de amigos de cada uno se convierten en un tema recurrente mientras ambos tratan de navegar el amor y conversar como adultos. Pero la charla que vienen postergando, la eventual conversión de Joanne al judaísmo, puede ser la que derrumbe todo. Tráiler de Nadie quiere esto Embed - Nadie quiere esto | Tráiler oficial de la temporada 2 | Netflix Reparto de Nadie quiere esto Kristen Bell como Joanne Williams.

Adam Brody como Noah Roklov.

Justine Lupe como Morgan Williams.

Timothy Simons como Sasha Roklov.

Jackie Tohn como Esther Roklov.

Michael Hitchcock como Henry Williams.

Paul Ben-Victor como Ilan Roklov.

Sherry Cola como Ashley.

Shiloh Bearman como Miriam Roklov.

Stephanie Faracy como Lynn Williams.

Emily Arlook como Rebecca.

Tovah Feldshuh como Bina Roklov.