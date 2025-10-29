29 de octubre de 2025 Inicio
Estudiantes santafesinos visitaron C5N y conocieron cómo se construye la noticia cada día

Compartieron una jornada de aprendizaje sobre el trabajo periodístico, audiovisual y comunicacional que se desarrolla a diario. El encuentro formó parte del programa de visitas educativas que impulsa el canal.

Por

C5N tiene las puertas abiertas a los alumnos y profesionales que deseen visitarlo.

Un grupo de 24 alumnos de cuarto año, acompañados por 6 docentes y adultos responsables de la Escuela Nuestra Señora de Covadonga, de la provincia de Santa Fe, visitaron este martes las instalaciones de C5N, donde compartieron una jornada de aprendizaje sobre el trabajo periodístico, audiovisual y comunicacional que se desarrolla a diario en uno de los canales más importantes de la televisión argentina.

visita colegio c5n
Los estudiantes participaron de una charla con Fedor, director audiovisual de C5N, y Darío Gannio, responsable de Comunicación de Indalo Media.

Los estudiantes participaron de una charla con Fedor, director audiovisual de C5N, y Darío Gannio, responsable de Comunicación de Indalo Media.

La visita se dio en el marco de la intención del canal de mostrarse a la sociedad y tener puertas abiertas a los alumnos y profesionales que deseen visitarlo.

Durante casi tres horas, los estudiantes participaron de una charla con Fedor, director audiovisual de C5N, y Darío Gannio, responsable de Comunicación de Indalo Media, quienes explicaron cómo se construye la noticia desde distintas áreas del canal, y cómo convergen el trabajo técnico, creativo y periodístico en la producción diaria de contenidos informativos.

visita colegio c5n
Los jóvenes pudieron observar en primera persona la dinámica de un canal en funcionamiento.

Los jóvenes pudieron observar en primera persona la dinámica de un canal en funcionamiento.

Además de recorrer los estudios principales, el control central y la redacción de noticias, los jóvenes pudieron observar en primera persona la dinámica de un canal en funcionamiento, conocer los procesos detrás de cámara y dialogar con profesionales que forman parte de los equipos de producción, técnica y comunicación.

visita colegio c5n
El encuentro formó parte del programa de visitas educativas que impulsa C5N.

El encuentro formó parte del programa de visitas educativas que impulsa C5N.

El encuentro formó parte del programa de visitas educativas que impulsa C5N con el objetivo de acercar a estudiantes de todo el país al mundo de los medios, fomentar el interés por la comunicación y promover una mirada crítica y responsable sobre la información.

