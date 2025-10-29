Causa $LIBRA: identificaron nuevos vínculos financieros entre Terrones Godoy, Novelli y KIP Protocol La Comisión Investigadora en Diputados informó que, dos meses antes de la publicación de la criptomoneda, los mismos socios ya habían realizado una operatoria similar con el criptoactivo $KIP, en la que también se involucró a Javier Milei en su promoción y difusión. Por







Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy

La Comisión Investigadora en Diputados del caso $LIBRA reveló este miércoles la existencia de nuevos vínculos financieros entre los empresarios Terrones Godoy, Mauricio Novelli y la empresa KIP Protocol, quienes dos meses antes de la publicación del token ya habían realizado una operatoria similar con el crypto-activo $KIP, en la que también se involucró al presidente Javier Milei en su promoción y difusión.

En el detalle, la investigación identificó a una billetera en el exchange Gate.io, perteneciente a Terrones Godoy, desde la cual se transfirieron 59.992 USDT a una cuenta de Novelli, previamente vinculado a la estafa $LIBRA.

En la noche del 10 de diciembre de 2024, Godoy fue quien realizó transferencias adicionales desde esa cuenta por más de 92.000 USDT. En este marco, la Comisión Investigadora pidió a Gate.io la identificación del titular de una de las cuentas receptoras, la cual movió 120.000 USDT la madrugada en que se ejecutó la estafa $LIBRA.

Cómo fue la operatoria con la nueva criptomoneda El informe detalla el origen de estos fondos, vinculándolos a una presunta maniobra de "pump and dump" con el token KIP Protocol, lanzado ese mismo 10 de diciembre de 2024. La billetera de Terrones Godoy recibió 6.750.000 tokens KIP e inmediatamente comenzó a venderlos.

Horas después de iniciar la liquidación, Terrones Godoy fue quien publicó un mensaje en X promocionado $KIP. En total, la cuenta ejecutó más de 400 transacciones y extrajo más de 152.700 USDT en solo 15 minutos esa noche, fondos que incluyen el dinero enviado a Novelli.