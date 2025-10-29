29 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Escándalo en el clásico entre Rosario Central y Newell's de futsal: una mordida, expulsiones y autos rotos

Tras el empate 1-1, el Canalla denunció que personas vestidas con indumentaria de la Lepra atacaron sus vehículos y agredieron a los jugadores y el cuerpo técnico. Además, en el partido se produjo una pelea y dos jugadores fueron echados.

Por
Un jugador de Newells mordió a otro de Rosario Central y desató la gresca.

Un jugador de Newell's mordió a otro de Rosario Central y desató la gresca.

El clásico de Rosario entre Rosario Central y Newell's, por la Primera División de futsal de la Asociación Rosarina de Fútbol de Salón (Arofusa), tuvo hechos insólitos de peleas dentro y fuera del campo de juego: hubo mordidas, expulsiones, autos rotos y denuncias.

Messi y Tapia, y una relación que va más allá del fútbol.
Te puede interesar:

De Rosario a la AFA: el club fundado por la familia Messi llegará a la Primera C en 2026

Todo comenzó dentro del campo de juego con la pelea entre dos futbolistas. De acuerdo con el informe del Tribunal de Disciplina Deportiva de Arofusa, ya en la segunda parte del partido un jugador de la Lepra mordió a un rival, cuando tenían una disputa dentro del área, pero lejos de donde se encontraba la pelota.

Tras el hecho, el futbolista del conjunto visitante reaccionó inmediatamente con un manotazo en la cara del rival. La situación terminó con la sanción de tarjeta azul para ambos futbolistas. El resto del encuentro se desarrolló sin inconvenientes entre los planteles y el choque finalizó 1 a 1.

Sin embargo, la violencia continuó al salir del estadio, el plantel de Central denunció que los autos pertenecientes a la delegación fueron daños e incluso recibieron agresiones a algunos de sus miembros. De acuerdo con el parte elevado al Tribunal, “se constata la existencia de daños a la propiedad privada del plantel visitante, específicamente sobre vehículos particulares que se encontraban en las inmediaciones”.

Por otra parte, el documento también señala que hubo “fallas en las funciones del personal de seguridad contratado y del adicional policial dispuesto por el equipo local”. Según la descripción, esas personas “ocasionaron daños materiales de consideración sobre los vehículos del plantel visitante que se encontraban retirándose del estacionamiento”.

Clásico Rosario Futsal

Rosario Central denunció agresiones y roturas a sus vehículos: “Repudiamos los actos de violencia”

Una vez finalizado el encuentro que terminó igualado en un tanto, Rosario Central informó que al retirarse del estadio visualizaron que algunos vehículos estaban visiblemente dañados con abolladuras, rayones e incluso vidrios rotos.

En una publicación en redes sociales, detallaron que “un grupo de entre 35 y 50 personas con indumentaria identificada con Newell’s ingresó al sector del estacionamiento y agredió verbal y físicamente a integrantes de la delegación visitante”.

La Asociación Rosarina de Fútbol de Salón analiza el informe de los hechos y podría aplicar sanciones disciplinarias en los próximos días.

“Desde nuestro deporte, repudiamos totalmente los actos de agresión que recibió nuestro plantel de primera masculina”, publicaron y agregaron: “Esperamos que se tomen medidas para que esto no vuelva a pasar ni con nosotros ni con nadie. Y estamos convencidos que la violencia no lleva a ningún lado”.

Embed - Futsal Arofusa on Instagram: "Desde nuestro deporte, repudiamos totalmente los actos de agresión que recibió nuestro plantel de primera masculina el pasado martes 21 de octubre en las instalaciones de Newells al finalizar el partido entre nuestra institución y el local. Al finalizar el encuentro el cual se desarrollo con total normalidad, nuestro plantel se dirigió a los autos que habían sido estacionados dentro del club por pedido del local, y estos estaban todos rayados y golpeados. Cuando se pidieron explicaciones de lo sucedido, ingresaron por una puerta del club entre 35...45 personas ajenas al deporte, con ropa de Newells agrediendo verbal y físicamente a nuestros jugadores y cuerpo técnico. Al querer retirarse del lugar, estás "personas" destruyeron vidrios de autos y golpearon con palos más allá de los insultos. Debemos agradecer que no lamentamos ningún problema mayor y agradecemos no estar lamentando otro caso "Ivana" Esperamos que se tomen medidas para que esto no vuelva a pasar ni con nosotros ni con nadie. Y estamos convencidos que la violencia no lleva a ningún lado."
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei cerró la campaña nacional en Rosario.

Milei cerró la campaña en Rosario y prometió: "Esto no es la panacea, pero vamos por el camino correcto"

play

Tragedia en la costanera de Rosario: lo asaltaron, lo empujaron al vació y murió

Brandon Aubrey y una historia muy particular.

La sorprendente historia que cambió el fútbol para ser programador y terminar como estrella de la NFL

La decisión fue tomada por Beligoy, director nacional de Arbitraje.

Suspendieron a Nicolás Lamolina luego del polémico arbitraje en Barracas Central - Boca

El estadio de La Plata cambió de denominación.

El Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata cambiará de nombre: cómo se llamará

Racing, que va en busca del pase a la final, deberá dar vuelta el resultado por 1 a 0

Racing quiere hacer historia ante Flamengo y regresar a una final de Libertadores tras más de 50 años

Rating Cero

El periodista se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quién fue el segundo participante eliminado tras un grave error

Fernando Báez Sosa fue asesinado a la salida de un boliche en Villa Gesell en 2020
play

Netflix lanzó el tráiler del caso de Fernando Báez Sosa: cuándo se estrenará

La estrella de Hollywood los considera perfumes elegantes y clásicos.

Estos son los perfumes favoritos de Angelina Jolie: cuánto salen en Argentina

Netflix compartió recientemente el tráiler de Maldita Suerte, un drama protagonizado por Colin Farrell que recibió muy buenos comentarios de parte de la crítica especializada.
play

Estreno de Netflix: de qué se trata Maldita suerte, la película que protagoniza Colin Farrell

Baby Bandito prometió retirarse de las pistas del delito, pero para salvar la vida de su madre, es capaz de lo imposible.
play

Baby Bandito llegó con una nueva temporada a Netflix y ya es tendencia: de qué se trata

Se rumorea que la cantante está en una relación amorosa

¿Romance a partir de su gira? Con quién estaría iniciando una relación Cazzu

últimas noticias

Los vínculos del Comando Vermelho en Argentina: del lavado millonario en Nordelta al traficante de armas detenido en Córdoba

Los vínculos del Comando Vermelho en Argentina: del lavado millonario en Nordelta al traficante de armas detenido en Córdoba

Hace 11 minutos
Duro informe de la UBA: cada vez más familias se endeudan para llenar el changuito

Duro informe de la UBA: cada vez más familias se endeudan para llenar el changuito

Hace 20 minutos
El periodista se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quién fue el segundo participante eliminado tras un grave error

Hace 21 minutos
La mejora se aplicará en tres tramos sucesivos. 

El Gobierno dispuso incrementos de hasta un 35% en las prestaciones de discapacidad

Hace 39 minutos
El dólar se aleja del techo de la banda.

El dólar cae $30 y se aleja de los $1.500

Hace 51 minutos