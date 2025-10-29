Escándalo en el clásico entre Rosario Central y Newell's de futsal: una mordida, expulsiones y autos rotos

Tras el empate 1-1, el Canalla denunció que personas vestidas con indumentaria de la Lepra atacaron sus vehículos y agredieron a los jugadores y el cuerpo técnico. Además, en el partido se produjo una pelea y dos jugadores fueron echados.

El clásico de Rosario entre Rosario Central y Newell's , por la Primera División de futsal de la Asociación Rosarina de Fútbol de Salón (Arofusa), tuvo hechos insólitos de peleas dentro y fuera del campo de juego: hubo mordidas, expulsiones, autos rotos y denuncias.

Todo comenzó dentro del campo de juego con la pelea entre dos futbolistas. De acuerdo con el informe del Tribunal de Disciplina Deportiva de Arofusa, ya en la segunda parte del partido un jugador de la Lepra mordió a un rival , cuando tenían una disputa dentro del área, pero lejos de donde se encontraba la pelota.

Tras el hecho, el futbolista del conjunto visitante reaccionó inmediatamente con un manotazo en la cara del rival. La situación terminó con la sanción de tarjeta azul para ambos futbolistas. El resto del encuentro se desarrolló sin inconvenientes entre los planteles y el choque finalizó 1 a 1.

Sin embargo, la violencia continuó al salir del estadio, el plantel de Central denunció que los autos pertenecientes a la delegación fueron daños e incluso recibieron agresiones a algunos de sus miembros. De acuerdo con el parte elevado al Tribunal, “se constata la existencia de daños a la propiedad privada del plantel visitante, específicamente sobre vehículos particulares que se encontraban en las inmediaciones”.

Por otra parte, el documento también señala que hubo “fallas en las funciones del personal de seguridad contratado y del adicional policial dispuesto por el equipo local”. Según la descripción, esas personas “ocasionaron daños materiales de consideración sobre los vehículos del plantel visitante que se encontraban retirándose del estacionamiento”.

Rosario Central denunció agresiones y roturas a sus vehículos: “Repudiamos los actos de violencia”

Una vez finalizado el encuentro que terminó igualado en un tanto, Rosario Central informó que al retirarse del estadio visualizaron que algunos vehículos estaban visiblemente dañados con abolladuras, rayones e incluso vidrios rotos.

En una publicación en redes sociales, detallaron que “un grupo de entre 35 y 50 personas con indumentaria identificada con Newell’s ingresó al sector del estacionamiento y agredió verbal y físicamente a integrantes de la delegación visitante”.

La Asociación Rosarina de Fútbol de Salón analiza el informe de los hechos y podría aplicar sanciones disciplinarias en los próximos días.

“Desde nuestro deporte, repudiamos totalmente los actos de agresión que recibió nuestro plantel de primera masculina”, publicaron y agregaron: “Esperamos que se tomen medidas para que esto no vuelva a pasar ni con nosotros ni con nadie. Y estamos convencidos que la violencia no lleva a ningún lado”.