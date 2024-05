Embed Florencia dijo que no recuerda haber visto tapes de Nicolás, pero sí de Furia, Emma y Zoe*CORTAN TRANSMISIÓN* pic.twitter.com/xeCJRaz6Gg — TRONK (@TronkOficial) May 2, 2024

Sucede que mientras hablaba sobre Nicolás, Emmanuel le preguntó si no veía desde afuera que él tenía un comportamiento raro cuando aún no había entrado ella, ya que es una de las que ingresó en la segunda camada.

“Es que yo siempre digo que ‘nunca vi a Nico’. Nunca me acuerdo de Nico, un tape de Nico. No sé si lo borré. No me acuerdo. Me puedo llegar a acordar cosas de ella (Furia), cosas tuyas (Emma) de Zoe pero de él no”, respondió Florencia y dio a entender que no daba contenido. Al instante cambiaron la cámara.

Los "nuevos" de Gran Hermano 2023 realizaron un plan maestro para destruir a los Bros: de qué se trata

El participante Darío Martínez Corti le recomendó a Mauro Dalessio y Florencia Regidor que se acuesten juntos delante de Nicolás Grosman, algo que podría terminar por romper la psiquis del grupo de los "Bros" en Gran Hermano 2023.

Mientras se encontraban todos juntos en la cocina, Darío comenzó por explicar: "Tiene que ser un horario especial, a la tardecita que estemos todos ahí... Así que vos (Mauro) con Florencia a la cama. La cara (que va a poner Nicolás)... A Furia le decimos porque sino es capaz de...". Así, dejó en claro que el acuerdo de la casa contra los Bros continúa más fuerte que nunca.

Ante esto, Dalessio se mostró bastante inconforme con la idea: "No va a hacer nada amigo, ya te digo. Es más probable que se enoje Furia que Nicolás". Esto último terminó por generar muchas risas entre los presentes, pero el participante con más años de Gran Hermano 2023 dejó en claro que quiere destruir al grupo de Bautista, Martín y Nicolás.