Furia, mano a mano con Santiago del Moro en Gran Hermano: "Se fue todo al carajo"

La flamante eliminada Juliana Scaglione tuvo su esperado debate en vivo y con un escenario muy particular, ya que no habló con nadie más que el conductor.

La flamante eliminada Juliana "Furia" Scaglione tuvo su esperado debate tras su sorpresiva salida de la casa de Gran Hermano 2023 y fue muy particular, ya que habló únicamente con el conductor Santiago del Moro y los panelistas , mientras que ningún exparticipante estuvo presente.

Durante los primeros 20 minutos, los panelistas Gastón Trezeguet, Laura Ubfal, Sol Pérez y Eliana Guercio estuvieron llenándola de elogios, demostrando una vez más todo el fanatismo que tuvieron por ella a lo largo del programa. Por el lado de Ceferino Reato, este emuló la icónica frase de Ubfal y aseguró: "Furia se fue porque así lo quiso el fandom del Chino y los Bros".

"Todos fueron falsos, me incluyo", reveló Juliana tras muchos meses de acusar a todos sus compañeros de Gran Hermano 2023 de tener envidia y ser caracoles. En cuanto a la cantidad de participantes que consiguió eliminar, reveló que se dio cuenta que fue un error: "Yo sabía que afuera había un montón de gente esperándome, caliente".

Sobre sus acusaciones típicas de cada semana, Juliana se limitó a confesar: "Sentí mucha envidia de jugadores y familiares que entraron. Martín sabe todo". Esto último generó mucho ruido en el panel de Gran Hermano 2023, quienes se apuraron para tapar la situación y no ahondar en los detalles sobre las supuestas filtraciones al Chino.

Un rato después, Laura Ubfal le preguntó por todas las acusaciones de violencia que recibió: "Invito a esas personas a que entren a esa casa y a que convivan con gente que te traiciona y te deja sin comer. Cada uno juega como quiere". Con estas palabras, minimizó la situación y esto provocó mucho enfado en Ceferino Reato.

" Gran Hermano no avala ningún tipo de violencia, pero discutir y gritar no lo es. Insultar no es violencia", aseguró Furia. De esta manera, se generó un nuevo escándalo en Telefe y hasta los propios panelistas que la defendieron tanto tiempo tuvieron que aclararle la situación.

