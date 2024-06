Gran Hermano 2023: en un mano a mano histórico, Furia es la nueva eliminada de la casa

Lo que no se contó del polémico debut de Fátima Flórez en el Luna Park

“Quien abandona la casa más famosa es ¡Juliana!” , exclamó ante el asombro de sus compañeros. Acto seguido, la doble de riesgo se despidió de Emmanuel y entre insultos y actitudes desafiantes, les pidió al resto que no le canten ni la saluden.

“No quiero que me canten nada, esta casa es mía, no se olviden”, disparó mientras caminaba por el pasillo del jardín para abrir la puerta que seguramente no quería atravesar en esta instancia del reality.

Embed Furia es la nueva eliminada y abandona la casa de #GranHermano



Seguí el minuto a minuto en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví #GranHermano gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/ylH65BHvdD — Gran Hermano (@GranHermanoAr) June 19, 2024

Ahora la casa más famosa del país enfrenta el último tramo hacia la gran final: Darío, Emmanuel, El Chino, Bautista y Nicolás.

La producción de Gran Hermano 2023 amenazó a un exparticipante que habla en contra de Furia

El productor Cristian Urrizaga amenazó a Federico "Manzana" Farías por sus comentarios contra él en El Debate de Gran Hermano, generándose un clima muy tenso en redes sociales entre ellos y contra Telefe.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Manzana compartió tres publicaciones contra Cristian U y fue viral en redes sociales. En la primera, se pudo observar un mensaje privado por Instagram en el que el ganador de Gran Hermano 2011 le dijo: "Che salame, ¡salís de la nada a insultarme! Alto cachetazo te vas a comer donde te vea. Yo juego a todo pero el insulto lo tenés que bancar con el pecho, yo no soy estos giles que se gritan y no pasa nada".

Ante este mensaje, Federico Farías se limitó a escribir en su post de X: "Qué flashea el violento gil otario este" junto a un emoji riéndose. Esto no hizo más que generar aún más enojo en el exproductor de Telefe y las amenazas fueron más allá.

"No sé quién le pasó mi número al gil este de U, pero ahora les voy a mostrar lo que me dice en el audio, un caso de estudio y además de eso la bardeas a mi compañera hablando giladas, jajaja Dios mío", escribió el tucumano en una publicación posterior. Algunos minutos después, compartió un video mostrando el audio en cuestión.

En el audio de más de 3 minutos de duración, el ganador de Gran Hermano 2011 le dijo: "Qué pasa querido Manzanita. Que sos recontra otario, olvidate. Bajate de la bicicleta de los youtubers que bardean a todo el mundo. Te diría de venir a pelear, te hago una propuesta: subite al ring conmigo en el Luna Park". Con esto último, se refirió al evento "Párense De Manos" de Paren La Mano, donde juntan a diferentes figuras públicas para pelear.

"Ahí me decís payaso, esto y lo otro. Yo te hago esa propuesta, vos te la tenés que bancar ahora. Tenés 20 años de diferencia, subite ahora. Te recontra cago bien a palos y no hay denuncia en ningún lado. Si no querés problema, disculpate y listo", concluyó Cristian U.