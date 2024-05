Mauro de Gran Hermano denunció que la producción lo censuró: "No pasaron..."

Gran Hermano 2023 Mauro Dalessio eliminado Captura Telefe

“Vi que pasaron mi saludo a lo último, pero fue general. Hice uno personalizado para un par de jugadores y no lo pasaron. Es así, qué va a ser”, contó en una historia de Instagram. Lo que en realidad decía el otro video le evidenciaba a Furia que él no la quería.

Esto podría haber cambiado los ánimos de la casa: “Y decía que no me esperen afuera, que yo no estoy esperando a nadie, que estoy soltero. Pero no lo pasaron”.

Florencia confirmó su ruptura amorosa con Nicolás de Gran Hermano: "Me gusta que no..."

La participante Florencia Regidor le puso punto final a su relación amorosa con Nicolás Grosman en Gran Hermano 2023 y justificó su decisión acusándolo de "cagón".

Durante un momento de la noche, Florencia encaró a Nicolás luego de su ataque de celos por el ingreso de Lucía Maidana y le puso punto final a su romance. "Boludo, relajate, vas a tener mil chicas para conocer, yo también. Seguro alguna que te guste más que yo, y seguro alguno que me guste más que vos, como pasa siempre en la vida, no pasa nada, te quedará de anécdota esto", comenzó por remarcarle con mucha tranquilidad.

Embed FLOR: “vas a tener mil chicas para conocer, yo también. […] seguro alguna que te guste más que yo, y seguro alguno que me guste más que vos […] a vos se ve que te gustan chicas que no sean como yo, y a mí me gustan que no sean cagones.”

La parte más dura llegó después, cuando decidió dejarle en claro qué le molestó de él: "A vos se ve que te gustan de otra forma las chicas, que no sean como yo, otra personalidad. Y a mí me gustan que no sean cagones, así que...". Con estas palabras, Regidor consiguió hacerse viral entre los televidentes de Gran Hermano 2023.