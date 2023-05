Fuerte enfrentamiento entre dos ex Gran Hermano 2022: "Sos un villero"

El público se cansó de Julieta Poggio y juntan firmas para que no vuelva a la televisión: qué pasó

El flamante inconveniente surge a partir de una serie de publicaciones en Twitter de Juliana Díaz, quien se enfadó con Juan Reverdito por sus críticas hacia ella y fue muy dura con él por esa razón. " Es mi tiempo de aire, ¡si queres hablar, que te inviten! Y deja de querer menospreciarme que tenes madre y novia y sos un irrespetuoso. ¡Villero! Mirá si te voy a copiar frases a vos si no hilas dos seguidas ", comenzó por expresar.

Pero no solo se quedó allí, sino que continuó: "Y fin con la gronchada, me da vergüenza ajena que me vinculen con este chabón. ¡No le dedico ni media letra más". De esta manera, fue muy despectiva para referirse al taxista de 42 años, lo que fue repudiado en las redes sociales.

Juliana Díaz Gran Hermano contra Juan Reverdito Los tweets de Juliana Díaz contra Juan Reverdito. Redes sociales

El repudio llegó a tal punto que Juliana decidió eliminar la publicación en la que trató a Juan de "villero". Por esa razón, se puede observar el cartel de publicación removida, ya que una seguidora le había contestado: "Que cloaca sos, no es una ofensa es una condición de vida", ante lo que Díaz decidió ironizar.