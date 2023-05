Dos exparticipantes de Gran Hermano, en guerra: "Ni intentando es buena leche"

Marcos Ginocchio de Gran Hermano actuará en el spin off de Floricienta: los detalles

“Si taparon algún pasacalle, no es mi problema. Yo me estoy preocupando por mí, no colgándome de una don nadie. Así que besito en la frente”, expresó Reverdito en un video en el que se grabó junto con una amiga.

Pero Tini no se quedó atrás y le contestó: "Pone la palabra 'llevame' en el pasacalles y dice que él no lo hizo. Qué poca creatividad tiene, hasta el video me copió. Lo bueno es que a nosotros nos dieron la sorpresa como una muestra de cariño de parte de nuestro fandom. Él lo tuvo que pagar".

Alfa habló sobre su relación con Julieta fuera de Gran Hermano y dio una contundente respuesta

Desde el inicio de Gran Hermano, los grupos de los participantes se fueron armando a medida que fueron pasando los días, y uno de los clanes que se hicieron más fuertes fue el de Walter “Alfa” Santiago, Romina Uhrig, Julieta Poggio y Daniela Celis. Pero en el último tramo del reality el grupo se disolvió por una fuerte pelea entre Alfa y Romina y las chicas tomaron postura por la exdiputada.

“Para los que dicen que con Julita estamos peleados, acá estamos los dos. Va a seguir siendo mi hija adoptiva por siempre. La quiero y la adoro. Me encanta todo lo que está haciendo y lo bien que le está yendo”, aseguró y luego la abrazó y le dio un beso.