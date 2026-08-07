7 de agosto de 2026 Inicio
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Comienza la cuarta fecha del Clausura 2026: Rosario Central recibe a Aldosivi

Este viernes el torneo doméstico se reanuda con un condimento particular: el Tiburón visita al Canalla con la esperanza de conseguir su primera victoria en el campeonato.

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Rosario Central

Rosario Central, uno de los anfitriones de la fecha 4.

La cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol se pondrá en marcha este viernes con una doble jornada de acción, con Rosario Central - Aldosivi como atracción principal.

En lo que va del mercado de pases, River lleva gastados u$s44,25 millones.
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El primer encuentro de la fecha se disputará a las 19:30 en el Estadio Gigante de Arroyito, donde Rosario Central recibirá a Aldosivi de Mar del Plata. El conjunto "Canalla" llega motivado tras conseguir un valioso triunfo por 1-0 frente a River en el Monumental, victoria que lo acercó a la zona de clasificación a los playoffs. Por su parte, el equipo marplatense apenas suma un punto en el certamen y atraviesa un panorama complejo, urgido de unidades tanto en la tabla anual como en la de promedios.

Más tarde, desde las 21:45, la atención se trasladará al Estadio Bautista Gargantini, escenario en el que Independiente Rivadavia de Mendoza enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto.

La "Lepra" mendocina vive el mejor momento de su historia: es el líder de la tabla anual, sueña con pelear el título de Liga a fin de año y acaba de sumar como refuerzo al delantero Maximiliano Salas. Además, el equipo mantiene la cabeza en el plano internacional, ya que se prepara para afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores ante Fluminense de Brasil.

En la vereda opuesta, Estudiantes de Río Cuarto llega con cuatro puntos en el torneo, aunque su principal objetivo es la permanencia, ubicándose actualmente en el último lugar de los promedios y de la tabla general.

Torneo Clausura 2026: la agenda completa de la fecha 4

El cronograma y horarios de la fecha 4 del Torneo Clausura

Viernes 7/8:

  • Rosario Central - Aldosivi de Mar del Plata a las 19:30
  • Independiente Rivadavia de Mendoza - Estudiantes de Río Cuarto a las 21:45

Sábado 8/8:

  • Atlético Tucumán - Sarmiento a las 14:45
  • Deportivo Riestra - Estudiantes de La Plata a las 14:45
  • Tigre - River a las 17
  • Boca - Vélez a las 19:15
  • Independiente - Platense a las 21:30
  • Instituto de Córdoba - Gimnasia de Mendoza a las 21:30

Domingo 9/8:

  • San Lorenzo - Huracán a las 15
  • Gimnasia y Esgrima La Plata - Barracas Central a las 17:45
  • Defensa y Justicia - Newell´s a las 17:45
  • Argentinos Juniors - Racing a las 20:15

Lunes 10/8:

  • Banfield - Belgrano de Córdoba a las 19
  • Unión de Santa Fe - Central Córdoba de Santiago del Estero a las 21:15

Martes 11/8:

  • Talleres de Córdoba - Lanús a las 21

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