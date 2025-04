Fuerte acusación de fraude en Gran Hermano: ¿se viene un batacazo en la eliminación?

Con respecto a esta situación, aprovechó para apuntar contra la nominada Luz Tito: "Él estaba acostado en el sillón y las otras estaban tiradas en el piso como venerándolo. Para mí, Luz no está al lado de Tato porque lo quiere, ¿viste que hay gente como que te apaga?". Así, buscó instalar que la relación más importante que tiene el participante más querido de Gran Hermano 2024-25 no es genuina.

Luz Santiago Tato Gran Hermano Luz y Tato son los últimos dos integrantes del grupo que formaron. Captura Telefe

Para finalizar, Big Ari fue aún más duro que Poggi: "No es en contra de Luz lo que voy a decir, pero no tengo más ganas de verla al lado de Tato, ya me hartó. Tengo ganas de ver a un Tato con Martina, con Luchi, un Tato nuevo, sonriente, más divertido. Luz ya lo apagó por 4 meses, basta. Son frescas los Ángeles de Tato". De esta manera, parece claro el mensaje de Telefe para intentar bajar a la jujeña.

Gran Hermano 2024-25 tendrá este lunes su gala de eliminación semanal, con la particularidad que hace varios días se empezó a especular con quién abandonará la casa.