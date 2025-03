Rating: la tendencia que Gran Hermano no puede revertir

El reality de Telefe aún no puede levantar la cabeza y genera crisis en distintos ámbitos, entre ellos la pata económica que buscó dar vuelta con ingresos, salidas y escándalos.

Estos días fueron auspiciosos para Gran Hermano: es que la semana pasada, entre el escándalo entre dos concursantes sin ningún tipo de sanción y la entrada de Catalina, hizo que los números se disparen a niveles que nunca se vieron en esta edición, al menos no desde el debut.

Gracias a esta suba de audiencia, el reality que comanda Santiago Del Moro no concluirá en junio como estaba pactado, sino que se decidió que termine recién en julio, ya que esperan que se mantenga el número y suba los niveles de facturación telefónica con la consolidación de los participantes dentro de la casa.

Pero no todo es color de rosa en GH ya que en las provincias nuevamente no entro dentro del top five de los programas más vistos ni de Córdoba ni de Rosario y mucho menos de Mendoza.

Cómo podemos apreciar, solo en Rosario el Espiando La Casa entró entre los más vistos en el quinto puesto, pero solo con 6,47 puntos. Esto también le afecta al reality, ya que da a entender la poca participación en audiencia, en las provincias, pero también y perjudica a muchos de los anunciantes que desean poner en los canales donde se retransmite sus respectivas publicidades.

Así las cosas con la tendencia nacional en donde Del Moro es el rey solo en Buenos Aires, pero deja mucho que desear en el interior, algo que no parece que se revertirá.