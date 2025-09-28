28 de septiembre de 2025 Inicio
Racing e Independiente empatan 0-0 en el Cilindro en un intenso clásico de Avellaneda

La Academia, envalentonada por acceder a las semifinales de la Copa Libertadores, busca un triunfo que lo acerque a la zona de clasificación a los octavos de final del Clausura. El Rojo, por su parte, pretende su primera victoria en el campeonato en el debut de Gustavo Quinteros como DT.

Racing e Independiente se enfrentan en el Cilindro.

Racing e Independiente empatan 0-0 en el estadio Presidente Perón, en el marco del clásico de Avellaneda por la fecha 10 del torneo Clausura 2025. La Academia busca un triunfo que lo acerque a los puestos de clasificación a los octavos de final del campeonato, mientras que el Rojo, con el debut de Gustavo Quinteros como DT, pretende su primera victoria en el certamen y despegar del último puesto de su zona. El árbitro es Nicolás Ramírez.

Racing casi marca contra Independiente en el inicio del partido.
Video: la impresionante salvada en la línea de un jugador de Independiente para evitar un gol de Racing

El inicio del primer tiempo estuvo marcado por un amplio dominio de Racing, que se apoyó en una gran intensidad para incomodar a Independiente, que no podía hacer pie. Los niveles altos de los mediocampistas del equipo de Gustavo Costas explicaron el control del juego en los primeros minutos, ya que Agustín Almendra, Santiago Sosa y Bruno Zuculini fueron los principales ejes. El Rojo, por su parte, buscó paralizar los avances y contraatacar.

Por este motivo, antes del primer minuto de juego, la Academia tuvo dos chances muy claras mediante Tomás Conechny, quien remató cayéndose en el área chica y Facundo Zabala evitó el gol en la línea del arco. Luego, Agustín Almendra intentó aprovechar otra oportunidad pero su remate salió desviado.

En tanto, a los 13 minutos, Duván Vergara contó con otra chance para convertir en Racing pero su cabezazo se fue por arriba del travesaño. Por su parte, el conjunto de Quinteros logró bajar la influencia del mediocampo de la Academia y se plantó en la cancha mediante Santiago Montiel, Luciano Cabral y Matías Abaldo. A los 20 minutos, el chileno ejecutó débilmente la pelota y Franco Pardo intervino para impedir el tanto de Independiente.

En este marco, Ignacio Pussetto convirtió un gol para el Rojo a los 26 minutos, que fue anulado por Ramírez por una posición adelantada, mientras que los de Costas respondieron: Almendra intentó anotar a los 39 minutos pero su remate con la pierna derecha salió desviado y a los 43, Sosa cabeceó por arriba del arco.

La Academia, que acumula tres victorias en el campeonato, apunta a lograr un triunfo sobre Independiente para estirar su envión luego de clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores, donde enfrentará al Flamengo de Brasil, después de eliminar a Vélez, y quedar a sólo un punto de las posiciones de clasificación a la siguiente instancia del Clausura.

En tal sentido, Costas dispuso realizar varias modificaciones en Racing para enfrentar a Independiente, tras el triunfo 2-0 sobre Huracán con muchos suplentes: Pardo por Marco Di Cesare, Nazareno Colombo por Agustín García Basso, Gabriel Rojas por Aaron Quirós, Sosa por Alan Forneris, Almendra por Baltasar Rodríguez, Adrián Martínez por Adrián Balboa y Conechny por Luciano Vietto.

En tanto, Quinteros, busca iniciar su etapa en Independiente con la primera victoria del equipo en el campeonato después de 4 empates y 4 derrotas, a la espera del partido suspendido con Platense tras los incidentes en Avellaneda en el cruce con la Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En este marco, el exentrenador de Vélez decidió que Nicolás Freire reemplace a Sebastián Valdez, Felipe Loyola a Pablo Galdames, Rodrigo Fernández Cedrés a Iván Marcone, Cabral a Diego Tarzia, y Pussetto a Gabriel Ávalos, después del empate 1-1 con San Lorenzo.

Racing vs. Independiente, por el torneo Clausura 2025: formaciones

  • Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
  • Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; e Ignacio Pussetto. DT: Gustavo Quinteros.
