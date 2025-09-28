Racing e Independiente empatan 0-0 en el Cilindro en un intenso clásico de Avellaneda La Academia, envalentonada por acceder a las semifinales de la Copa Libertadores, busca un triunfo que lo acerque a la zona de clasificación a los octavos de final del Clausura. El Rojo, por su parte, pretende su primera victoria en el campeonato en el debut de Gustavo Quinteros como DT. Por







Racing e Independiente se enfrentan en el Cilindro. X (@Independiente) Racing e Independiente se enfrentan en el Cilindro. C5N

Racing e Independiente empatan 0-0 en el estadio Presidente Perón, en el marco del clásico de Avellaneda por la fecha 10 del torneo Clausura 2025. La Academia busca un triunfo que lo acerque a los puestos de clasificación a los octavos de final del campeonato, mientras que el Rojo, con el debut de Gustavo Quinteros como DT, pretende su primera victoria en el certamen y despegar del último puesto de su zona. El árbitro es Nicolás Ramírez.

El inicio del primer tiempo estuvo marcado por un amplio dominio de Racing, que se apoyó en una gran intensidad para incomodar a Independiente, que no podía hacer pie. Los niveles altos de los mediocampistas del equipo de Gustavo Costas explicaron el control del juego en los primeros minutos, ya que Agustín Almendra, Santiago Sosa y Bruno Zuculini fueron los principales ejes. El Rojo, por su parte, buscó paralizar los avances y contraatacar.

Por este motivo, antes del primer minuto de juego, la Academia tuvo dos chances muy claras mediante Tomás Conechny, quien remató cayéndose en el área chica y Facundo Zabala evitó el gol en la línea del arco. Luego, Agustín Almendra intentó aprovechar otra oportunidad pero su remate salió desviado.

En tanto, a los 13 minutos, Duván Vergara contó con otra chance para convertir en Racing pero su cabezazo se fue por arriba del travesaño. Por su parte, el conjunto de Quinteros logró bajar la influencia del mediocampo de la Academia y se plantó en la cancha mediante Santiago Montiel, Luciano Cabral y Matías Abaldo. A los 20 minutos, el chileno ejecutó débilmente la pelota y Franco Pardo intervino para impedir el tanto de Independiente.

En este marco, Ignacio Pussetto convirtió un gol para el Rojo a los 26 minutos, que fue anulado por Ramírez por una posición adelantada, mientras que los de Costas respondieron: Almendra intentó anotar a los 39 minutos pero su remate con la pierna derecha salió desviado y a los 43, Sosa cabeceó por arriba del arco.