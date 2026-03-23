¿Quién será el próximo eliminado de la casa de Gran Hermano según las encuestas? Este lunes 23 de marzo se definirá quién será el próximo eliminado de la Generación Dorada. Las encuestas y las redes sociales ya señalan a algunos de los participantes con menor apoyo de votos. + Seguir en







Brian, Danelik, Eduardo, Franco, Juanicar, Kennys, La Maciel, Lola, Lolo, Luana, Manu, Martín, Mavinga, Nazareno, Titi, y Zunino están nominados.

Este lunes 23 de marzo se realizará la quinta gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Las encuestas ya muestran las primeras predicciones sobre quién podría ser el próximo en dejar la casa en placa positiva, es decir, el participante con menos votos. Todos los concursantes habían quedado nominados por decisión del Big Brother tras un complot masivo. Sin embargo, ocho fueron salvados: Zilli, Andrea, Emanuel, Solange, Daniela, Pincoya, Yipio y Cinzia.

La próxima gala promete sorpresas: será doble y el domingo se bajará a los participantes con menos apoyo, para que el lunes la eliminación se defina con una placa más reducida. Todo indica que la tensión irá en aumento y que algunos nombres ya empiezan a sonar como posibles candidatos a abandonar la casa.

Entre los nominados figuran Brian Sarmiento, Danelik Galazan, Eduardo Carrera, Franco Poggio, Juan “Juanicar” Caruso, Kennys Palacios, Jessica Maciel, Lola Tomaszewski, “Lolo” Poggio, Luana Fernández, Manuel Ibero, Martín Rodríguez, Jenny Mavinga, Nazareno Pompei, Catalina “Titi” Tcherkaski y Franco Zunino. La expectativa está puesta en quién logrará resistir y quién quedará en el camino.

Encuesta en redes de Gran Hermano 2026 El panelista de LAM (América TV), Fede Bongiorno, lanzó una encuesta en su cuenta de X que reunió miles de votos del fándom del reality. Los resultados muestran el ranking de imagen positiva de los participantes de la Generación Dorada y ya empiezan a perfilar a los que corren con menos apoyo en la cuarta semana.

Según las encuestas, Franco Poggio aparece como el principal candidato a dejar la casa de Gran Hermano Generación Dorada, ya que apenas alcanza el 5% de imagen positiva entre los fanáticos. Lola Tomaszewski se ubica como la segunda con menos apoyo, con un 7%, mientras que Martín Rodríguez completa el podio con un 8%.