Con este lanzamiento, YPF da un paso estratégico en la evolución de su ecosistema comercial y reafirma su liderazgo en innovación.

YPF Play transforma uno de los ecosistemas de consumidores más relevantes de Argentina en una nueva plataforma de crecimiento para las marcas.

YPF presenta YPF Play, su nueva plataforma de Retail Media , diseñada para que las marcas conecten con millones de consumidores a través de una propuesta integral basada en datos, tecnología, audiencias e inteligencia comercial.

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Con este lanzamiento, YPF da un paso estratégico en la evolución de su ecosistema comercial y reafirma su liderazgo en innovación, incorporando una solución alineada con una de las transformaciones más relevantes de la industria publicitaria: la convergencia entre medios, tecnología y experiencia de consumo.

YPF Play combina la potencia de una red de más de 1.600 Estaciones de Servicio y tiendas FULL, que reciben más de 25 millones de visitas mensuales, con una base de más de 4 millones de socios activos de ServiClub y APP YPF, principal punto de conexión digital con los clientes. La integración de estos activos permite construir audiencias de alto valor, desarrollar estrategias omnicanal y medir resultados a escala nacional.

Gracias a esta combinación única de presencia física, alcance digital y conocimiento de sus usuarios, YPF Play ofrece a anunciantes y agencias la posibilidad de conectar con audiencias relevantes en momentos de alta atención y a lo largo de todo el recorrido del consumidor.

Actualmente, más de 3 millones de usuarios únicos ingresan cada mes a APP YPF, donde se realizan más de 8 millones de operaciones mensuales. Este nivel de interacción, sumado a la información generada por los usuarios fidelizados de ServiClub, permite comprender hábitos e intereses para desarrollar comunicaciones más relevantes y eficientes.

Además, las capacidades de medición de YPF Play permiten evaluar el impacto de las campañas desde la generación de awareness y engagement hasta la conversión, optimizando la inversión a partir de resultados concretos.

"Con YPF Play ponemos a disposición de las marcas una propuesta de Retail Media única en el país, que combina alcance federal, audiencias de alto valor, capacidades de segmentación y medición de resultados. Nuestro objetivo es ayudar a los anunciantes a conectar con las personas de una manera más relevante, acompañándolas en momentos cotidianos de consumo a través de experiencias integradas entre el mundo físico y digital", afirmó Agustina Pelfini, Chief Marketing Officer de YPF.

Por su parte, Mauro Cercos, Gerente General de YPF Digital, destacó: "APP YPF es un espacio donde millones de usuarios resuelve necesidades cotidianas: cargar combustible, pagar en FULL, sumar y canjear puntos Serviclub, pero también ingresar dinero, hacerlo rendir y hasta invertir en la compañía comprando acciones. Esa diversidad de experiencias profundiza el vínculo y nos permite conocer mejor hábitos e intereses que, complementados a la potencia de una red física única, forman un ecosistema relevante que YPF Play disponibiliza para que otras marcas conecten y acerquen propuestas de valor al consumidor".

YPF ya viene demostrando el potencial de este modelo mediante soluciones de segmentación inteligente, activación omnicanal y modelos predictivos de comportamiento, alcanzando incrementos de hasta un 20% en las transacciones de usuarios impactados y campañas de performance con tasas de conversión de 1 de cada 3 usuarios.

Con YPF Play, YPF transforma uno de los ecosistemas de consumidores más relevantes de Argentina en una nueva plataforma de crecimiento para las marcas, combinando alcance, conocimiento de audiencias, tecnología y capacidad de generar resultados a escala.