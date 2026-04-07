Vuelve un clásico de la pantalla: se filtró quiénes serán los famosos que estarán en "Tu cara me suena" El reality donde los famosos se ponen en la piel de artistas de la canción regresa a Telefé. Marley ya fue confirmado como conductor y Florencia Peña podría sumarse como jurado del programa. + Seguir en







Marley anticipó que le gustaría contar con Flor Peña y Lizy Tagliani en el jurado.

Un clásico reality de famosos fue confirmado por las autoridades de Telefé en su grilla de programación. Vuelve Tu cara me suena con Marley a la cabeza. Su cómplice incondicional y dupla imbatible en los medios, Florencia Peña, podría sumarse como jurado del certamen y ya se filtraron algunos nombres de famosos que participarían de la competencia.

La información fue revelada en el ciclo que conduce Ángel de Brito en América TV y los nombres de peso a los que habría contactado la producción fueron: Miguel Ángel Rodríguez, Sofía “la Reini” Gonet, Andrea del Boca, Barby Franco, Catherine Fulop, Luisa Albinoni y Graciela Alfano. También se rumorea que la bailarina y conductora Laurita Fernández se incorporaría al reality tras su salida de Bienvenidos a ganar (El Nueve).

Asimismo, Marley confesó que ademas le encetaría contar con su amiga Flor Peña como jurado y que también le "divertiría muchísimo" contar con Lizy Tagliani y con Momi Giardina, grandes humoristas que le aportarían color y diversión al show. Por el momento, son sólo anhelos ya que la decisión final depende de los números del canal.

Marley y Flor Peña Redes sociales El canal se encuentra en medio de cambios internos tras la llegada de su nueva cúpula directiva. El clásico certamen donde los famosos se ponen en la piel de artistas de la canción, es uno de los mayores deseos y apuestas de la empresa para liderar la franja horaria en el rating. “Estamos hablando de proyectos y hay ganas, pero creo que están recién viendo presupuestos”, confesó Marley, abriendo la puerta para que el formato regrese recién en 2027 si no se logran los acuerdos durante este año.

De todos modos, mientras avanzan las negociaciones, el legendario conductor de los ciclos más exitosos del canal de las pelotas, tiene su lugar asegurado y también en la grilla con un imbatible: Por el mundo mundial. La novedad de esta edición será participación del influencer y ganador de Masterchef, Ian Lucas y otras figuras que acompañarán a Marley en su gira mundialista.