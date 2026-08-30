30 de agosto de 2026 Inicio
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Chipre: se hundió un barco con 270 pasajeros a dos kilómetros del puerto

El buque Express naufragó poco después de zarpar. En redes sociales se compartieron varios videos donde se ven a los tripulantes pedir ayuda subidos sobre las partes que no llegaba el agua. En el lugar se estableció un gran operativo a contrarreloj para salvar las casi 300 vidas.

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Impactántes imágenes desde el mar. 

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Captura video en redes.

Un barco se hundió con 270 pasajeros a bordo en las costas de Chipre a dos kilómetros del puerto. Las autoridades establecieron un gran operativo de rescate a contrarreloj para poder salvar a los tripulantes atrapados. En redes sociales se compartieron varios videos donde se puede ver la magnitud del desastre.

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El buque Express había zarpado desde las costas del norte de la isla de Chipre, en Kirenia, controlada por la República Turca del Norte de Chipre.

Ünal Üstel, el primer ministro, informó que movilizó "todos los medios disponibles" para el rescate de los pasajeros, pero no confirmó si había muertos.

En esa línea, el alcalde de Kirenia remarcó que "la situación es muy grave" y hasta el momento lograron rescatar a 159 pasajeros del mar Mediterráneo.

"El buque de pasajeros y carga Diana, perteneciente a Filo Maritime, se hundió frente a la playa Diana. A bordo hay un total de 270 personas, entre pasajeros y tripulación", confirmaron las autoridades en redes sociales.

"La situación es extremadamente grave. La Guardia Costera, el buque Express de la compañía Akgünler y numerosas embarcaciones pequeñas están participando en las labores de rescate", sentenció.

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