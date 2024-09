La respuesta del periodista español que le dijo "ítalo-argentino" a Colapinto

Esto ocasionó revuelo en redes sociales, en donde diversos usuarios apuntaron contra el periodista y celebraron lo dicho por el joven de 21 años. Ante dicho revuelo, Lobato hizo un análisis realizado en SoyMotor y tuvo un breve mensaje al argentino, con quien luego también tuvo una divertida interacción en las redes, dejando en claro que hay buena onda.

“Quiero dedicarle unas palabras a un piloto que me ha sorprendido, que es Franco Colapinto. Piloto que es argentino. Argentino, argentino, argentino, que hoy en el corralito me ha nombrado y me dijo que me dijeran que no es ítalo-argentino, sino solo argentino. Tiene pasaporte italiano, pero no es ítalo-argentino, es argentino”, comenzó su descargo.

Y agregó: “Perdón, Franco, sé que nos sigues y tranquilo que lo dije una vez, tus compatriotas tomaron la única vez que lo dije en entrenamientos libres y lo han hecho prácticamente viral. Pero vaya carrera que se ha mandado Franco Colapinto.

Embed El pedido de disculpas de Antonio Lobato (relator de DAZN España) a Franco Colapinto por llamarlo "ítalo-argentino" durante la transmisión de la Formula 1 de este fin de semana. https://t.co/zC2bLeyQ7h pic.twitter.com/svjgbvdJmc — Puntaje Ideal (@Puntaje_Ideal) September 2, 2024

El divertido cruce de Lobato y Colapinto en redes sociales

Después que Franco Colapinto debutara en la Fórmula 1 haciendo una gran carrera, el argentino expresó su emoción y felicidad en las redes sociales.

Si bien recibió miles de comentarios felicitándolo, hubo un comentario que no pasó desapercibido. El periodista Antonio Lobato pasó a dejarle un mensaje y el argentino le respondió buena onda. “¡Enhorabuena! No tuvo que ser fácil sin casi tiempo para prepararte para esta aventura. ¡Ah, mensaje recibido! ¡Argentino, argentino!”, le escribió el comunicador español acompañado de un emoji sonriendo.

En el mismo, el pilarense aprovechó para darle un guiño haciendo las pases y respondió: “Jajaja grade!!”.