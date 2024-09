El inesperado guiño de Nicki Nicole a Franco Colapinto en redes sociales: ¿nace el amor?

El piloto de Fórmula 1 llamó la atención de la cantante con un meme viral y los rumores no tardaron en aparecer.

El piloto Franco Colapinto recibió una inesperada respuesta de Nicki Nicole en redes sociales y los fanáticos de ambos no tardaron en instalar la posibilidad de que haya comenzado un romance.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Franco Colapinto decidió lanzar una seguidilla de publicaciones vinculadas al flamante meme de las redes sociales . En el mismo, se simula la notificación del celular , sea una fotografía o video de única visualización, un mensaje de voz u otra de las opciones posibles.

El posteo que llamó la atención yde Nicki Nicole fue uno sobre la foto con una sola visualización, ante lo que la cantante escribió: "No me deja abrirla". Esta interacción recibió miles de me gustas enseguida se generó el rumor de un posible romance entre ambos, ya que se desconoce si mantienen una relación de amistad anterior.

no me deja abrirla — naiki (@Nicki_Nicole19) September 5, 2024

Lo cierto es que ahora hay que esperar a que alguno de los dos se exprese al respecto, aunque se deberá prestar especial atención para la próxima carrera de Fórmula 1. En la misma, si Nicki Nicole se hace presente, no hará más que evidenciar la posibilidad de que hayan comenzado una relación amorosa.

