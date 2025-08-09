IR A
¿Qué pasa con las estrellas de Marvel? Las teorías de que los actores no despegan luego del UCM

Las opiniones de Quentin Tarantino suelen ser muy intensas y hasta hiperbólicas, aunque parten siempre de un conocimiento de la cultura pop casi obsesivo.

En una interesante pieza de The New Yorker, el periodista Michael Schulman repasa desde diferentes ángulos cómo el gran proyecto de Marvel Studios ha devorado Hollywood

Las opiniones del director Quentin Tarantino suelen ser muy intensas y hasta hiperbólicas, aunque parten siempre de un conocimiento de la cultura pop casi obsesivo. Eso no iba a quitar que causasen polémica declaraciones suyas en torno a Marvel, especialmente ante sus actores, de los que declaró que no eran realmente estrellas de cine fuera del ecosistema del Universo Cinematográfico.

Suena extremo, pero no iba realmente desencaminado. En una interesante pieza de The New Yorker, el periodista Michael Schulman repasa desde diferentes ángulos cómo el gran proyecto de Marvel Studios ha devorado Hollywood, incluyendo a las caras más visibles que lo componen. Un contexto muy diferente a las primeras adaptaciones de superhéroes, donde la película de Superman necesitaba de los fichajes de estrellas como Marlon Brando o Gene Hackman para llamar la atención.

Cómo les está yendo a las estrellas de Marvel luego de su éxito en el UCM

Ahora, con las excepciones de Timothée Chalamet y Leonardo DiCaprio ya que el segundo advirtió al primero de "no tomar drogas duras y no hacer películas de superhéroes", Marvel Studios puede tener a cualquier actor que le plazca. Desde las estrellas veteranas, que destina a roles menores de mentores o villanos que duran poco, a los rostros más jóvenes que atan por varias películas, intercalando las películas que protagonizan con cameos puntuales.

Un agente que representa a varios actores del UCM aclara el motivo que lleva a estos intérpretes a este ecosistema que recuerda mucho al viejo sistema de estudios del Hollywood dorado, donde los actores van rotando en las diferentes producciones que los grandes estudios montan. "En algún momento te apetece ser relevante", explica el representante, y las películas proporcionan el mejor escaparate posible.

Pero eso no se traduce necesariamente en éxitos más allá de Marvel. Salvo gente que ya fuera una previamente, los actores nuevos de Marvel no se están convirtiendo en estrellas de cine como las de toda la vida, que protagonicen proyectos que la gente quiera ver. "Me sorprende como casi ninguno de ellos tiene carreras fuera del universo Marvel" explica otro agente de actores en el artículo, señalando que el reclamo para los espectadores en estos momentos es el Capitán América, y no Chris Evans, que ha tenido pocos éxitos fuera del UCM. Algo que ya sabe el nuevo Capitán, Anthony Mackie, que ya se expresó diciendo que nadie iba a verle a él en una película a menos que interpretase a Falcon.

Incluso Robert Downey Jr. o Tom Holland tienen dificultades, a pesar de encarnar a los héroes más populares en Marvel. "Las películas no funcionan. Son desastre tras desastre" explica este agente. Un motivo es la progresiva desaparición de películas de mediano presupuesto, los thrillers o las comedias románticas que las estrellas podían protagonizar más allá de los grandes blockbusters y les consolidaban como estrellas. En las raras ocasiones donde Holland o Evans pueden protagonizar una película media esta funciona por debajo de lo esperado, por lo que la alternativa es intentar protagonizar otra franquicia que puede ser un fracaso más sonoro, como le pasó a Downey Jr. con Dolittle.

kevin-feige-conocido-ser-presidente-marvel-studios_98.webp

Pero que estos actores no sean reclamos no es un problema para Marvel, al menos por el momento. Un analista los compara con Apple, donde "tienen un apretón de manos emocional con sus consumidores". De igual manera que algunas personas concentran toda su tecnología en dispositivos de determinada marca, algunos espectadores están perfectamente satisfechos con que su consumo de películas y series se componga principalmente de Marvel, ya que esta premia la fidelidad y la atención a los detalles. Algo que puede frustrar, eso sí, al gran público que no sigue todas las novedades al día, y puede suponer el gran reto del estudio para dentro de unos años. Y ahí es posible que no tenga estrellas a las que recurrir.

