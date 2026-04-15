No se pudo: Adria Arjona le ganó el papel a Eva de Dominici y se sumará a la secuela de Superman La actriz formaría parte del nuevo universo cinematográfico D.C. luego de haber sido elegida por James Gunn, por encima de otras actrices. + Seguir en







Adria Arjona estará en la secuela de Superman. Redes sociales

Luego de un intenso casting entre Eva De Dominci, Adria Arjona, Sidney Chandler y Grace Van Patten, el medio The Hollywood Reporter aseguró que la hija de Ricardo Arjona fue la elegida por James Gunn y le ganó la pulseada a la argentina.

El medio internacional aseguró que puede tratarse de la posibilidad de que el papel sea para la Mujer Maravilla, aunque se había rumoreado que buscaban una actiz para Máxima, una de las antagonistas de la película.

Pero no sería la primera vez que tiene un papel importante, ya que estuvo en films como Hit Man, Splitsville, Father of the Bride y Blink Twice. De este modo, Eva de Dominici quedó afuera de la convocatoria y no será parte de la película.

Eva de Dominici La actriz llevó tranquilidad a los seguidores que se preocuparon al verla en silla de ruedas. Redes sociales El film se estrenará el 26 de junio y estará dirigido por Crag Gillespie y escrito por Ana Nogueira. El cineasta utilizó su cuenta de Threads para respaldar que la información acerca de Eva de Dominici es la correcta, y que la artista avanzó en el casting que se hizo en Atlanta, donde ya empezaron la preproducción de la película.

David Corenswet y Nicholas Hoult regresan a la pantalla para la secuela de Superman, reeditando el enfrentamiento entre el superhéroe y su archienemigo Lex Luthor.

TEMAS RELACIONADOS Eva De Dominici