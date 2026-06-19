La drástica decisión de Flor Peña tras el escándalo por la fake news sobre Jorge Messi

La actriz se disculpó con la familia del capitán de la Selección argentina y habló con Celia Cuccittini, madre del jugador, quien la perdonó. Sin embargo, además de abandonar la pantalla de Luzu TV decidió apartarse de otros proyectos. ¿De qué se trata?

Tras la fake news que dio Florencia Peña en su programa de streaming por Luzu TV y que involucraba al padre de Lionel Messi, la actriz pidió disculpas a la familia Messi y habló con Yanina Latorre en su programa "Sálvase quién pueda" donde contó que estaba "muy triste" y se largó a llorar en vivo. Sin embargo, tras abandonar el "El Show del Verano" decidió apartarse de otro proyecto relacionado. ¿Qué le pasó?

Horas después de la polémica, Juan Otero, hijo de Flor Peña y Mariano Otero, habló con LAM sobre lo ocurrido con su mamá durante el vivo en Luzu TV. " Ella está destruida, muy dolida , pero le hizo bien descargarse también", aseguró.

"No lo hizo de mala leche, por eso me duele. Pero bueno, de todo se aprende. Ella no tiene historial como periodista, y ahí vino el error, al no saber manejar la situación", explicó su hijo, Flor también se refirió a ese tema cuando habló con Yanina Latorre, sobre cómo tratar una información tan delicada en vivo.

Sin embargo, Juan también detalló que a raíz de lo ocurrió Flor Peña decidió no viajar al Mundial 2026, algo que ya lo tenían planificado desde hace unos días. "Nosotros nos íbamos con mamá al Mundial. Nos íbamos la semana que viene, pero bueno... No nos vamos a ir, obviamente. Obvio que no ", aclaró .

"Ella en lo único que pensaba era ' perdón hijo que no nos vamos de viaje'. Lloraba pidiéndome perdón que no nos podíamos ir. Nunca deja su rol de madre, por eso siento que es una gran persona que no se merece esto. Hoy nos pidió perdón a todos por cómo la vimos, porque la vimos triste. Por eso debe parar esta violencia masiva ", sentenció.

Los dichos de Florencia Peña, el origen del escándalo

Durante la mañana de este jueves, Florencia Peña cometió un grave error al anunciar al aire que Jorge, el padre de Lionel Messi, había fallecido. La noticia generó una gran conmoción en el estudio hasta que, minutos después, advirtieron que se trataba de una fake news.

Todo ocurrió durante la emisión del ciclo El Show del Verano, programa que conduce con Marley. En un momento, Flor interrumpió la conversación con tono serio: "Chicos, no quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi", lanzó con preocupación.

De manera inmediata, empezaron a surgir cuestionamientos en el piso. "¿Pero fue de golpe? ¿Qué pasó?", preguntó Peña, impactada por la supuesta novedad. Incluso, llegó a mencionar las posibles consecuencias que podría tener para el futbolista. "Duro, ¿no? En el medio del Mundial. Se va a tener que ir", comentó.

Inmediatamente, las imágenes se viralizaron en las redes sociales y los usuarios no la perdonaron. Fueron muchos los periodistas que cuestionaron duramente su rol al frente de un medio de comunicación y cómo pudo dar una información de semejante magnitud al aire sin haberla chequeado antes.