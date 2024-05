.Florencia de Gran Hermano reveló el insólito error de la producción en su nominación

Florencia de Gran Hermano

Telefe debía irse a la pausa publicitaria porque era el horario y ya tenían a la jugadora en el confesionario, por lo que la hicieron esperar ahí adentro para votar. Sus compañeros lo entendieron, por eso no le preguntaron.

Pero Florencia quiso exponer lo que realmente pasó y les contó a los jugadores: “En realidad fue raro porque entré y se ve que no llegaron con el tiempo y me hicieron votar dos veces para colmo”. Sin embargo, esto no se vio al aire. ¿Por qué motivo?

La dura sanción de Gran Hermano que perjudica a Furia: los detalles

Durante el comienzo de la gala de nominación, el Big Bro habló con los participantes de Gran Hermano 2023 y les comunicó que "quien incumpla el reglamento, recibirá una sanción económica".

Apenas empezó la gala de todos los miércoles, el Big Bro se anticipó al conductor Santiago del Moro para hablar con los participantes. "De ahora en más, estando en las últimas instancias del programa, las sanciones serán económicas y se verán reflejadas en el premio final", confirmó la voz de la casa.

Pero esto no fue lo único, sino que agregó: "Si ustedes hacen algo que está fuera del reglamento, la sanción será económica. El micrófono es un buen ejemplo. Los complots también". Con estas palabras, terminó por dejar en claro que no se puede hacer nada que esté por fuera del reglamento.