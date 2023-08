Floppy Tesouro extraña el calor y recordó sus vacaciones en Europa con una microbikini ideal para el verano

La modelo recorrió en un momento de su viaje las playas de Ibiza, donde se mostró feliz luciendo una microbikini con un corpiño con molde triangular y una bombacha ultracavada estilo tanga . A su look le agregó el pelo suelto y unos anoteojos de sol con marco blanco. Cerca de las rojas y al sol, la bailarina parecía estar disfrutando ese momento de relax luego de un agitado comienzo de año.

“Son como yo team calor. O ¿prefieren el frio?”, escribió en el texto de la publicación, expresando sus deseos de que pronto lleguen las altas temperaturas que le permitan volver a vestir una de sus prendas favoritas. La publicación sumó miles de “me gusta” y comentarios en donde elogiaron su look y el destino que eligió para descansar.

Sofía Jujuy Jiménez mostró la moda de las microbikinis: color llamativo con estampados tribal

Sofía “Jujuy” Jiménez sorprendió a sus seguidores con una microbikini strapless de tiro bajo y estampa tribal. Este colorido diseño contó con un corpiño cruzado que combinó con unos anteojos de sol estilo aviador. La modelo es fanática de la moda y así lo expresa en sus redes sociales vistiendo las últimas tendencias del momento. Luego de separarse de Bautista Bello se mostró en las principales playas de Europa vistiendo sus mallas favoritas.

La influencer eligió para estas fotos un conjunto con uno de los diseños de la temporada, un estampado estilo tribal en versión multicolor. Los colores que formaron parte de la prenda fueron el fucsia, turquesa, naranja y algunos toques de verde y negro. La moldería del traje de baño contó con un corpiño strapless, mientras que para la parte inferior optó por una bombacha de tiro bajo y diminuta.

Con un look sencillo y muy relajada, la mediática lució sin maquillaje y con anteojos de sol oscuros, los cuales contaron con un diseño octogonal XL, que va ganando la preferencia de las famosas por el mundo. Miles de "me gusta" y comentarios acompañaron el posteo elogiando su look y fotos.