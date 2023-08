Floppy Tesouro volvió a lucir una microbikini con un modelo que promete ser lo más usado del verano

Floppy Tesouro en Ibiza se fotografeó usando una microbikini con aberturas . Este particular diseño lo lució desde desde un yate, en donde disfrutó del sol usando un traje de baño estampado étnico junto unos anteojos de sol. La influencer aprovechó el calor que está viviendo España para mostrar su look mientras pasea por las playas paradisíacas de esta isla.

A su look veraniego le sumó un par de anteojos de sol oscuros en formato XL con detalles dorados en las patillas. En cuanto a su pelo, eligió tenerlo con ondas naturales y no usar maquillaje. A la bailarina se la pudo ver relajada y marcando tendencia, una combinación a la que nos tiene acostumbrados. El posteo en el que subió estas fotos inmediatamente coleccionó miles de "me gusta" y cientos de comentarios, en donde la elogiaron por su look y el yate por donde optó pasear por la famosa isla española.

Zaira Nara disfrutó del verano desde un yate y fue furor con su microbikini bicolor

Zaira Nara se mostró vistiendo una microbikini blanca y negra con accesorios de Prada y Miu Miu. La modelo realizó una producción de fotos desde un yate en donde lució un traje de baño estampado y complementos en tendencia: cap con visera y anteojos de sol XL.

La influencer se encuentra en Europa, luego de haber vuelto de su paso por nuestro país en donde visitó a su hermana. En estos momentos está de vacaciones en Ibiza, España, como muchas famosas que eligieron pasar sus días de descanso en esta famosa isla. Para la ocasión, vistió una microbikini estampada estilo cebra y accesorios de lujo. La menor de las hermanas Nara se mostró desde un yate con un traje de baño de dos piezas clásico. El conjunto bicolor contó con un corpiño triangular y bombacha con breteles finos en los laterales.

Su look lo complementó con accesorios de lujo, como una cap con visera con un diseño beige firmado por Prada y unos anteojos de sol de carey de Miu Miu. Este contó con apliques metálicos dorados en las patillas. Por último, agregó a su outfit un set de collares de perlas, mientras que en otras fotos se la pudo ver vistiendo un vestido blanco.

“En ningún otro lugar me siento tan libre como en el mar”, escribió en el texto de la publicación. En el yate se encontraban también sus hijos, quienes llevaron trajes de baño y remeras a tono de la moda del momento.