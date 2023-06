Sofía Jujuy aprovechó la playa y lució una microbikini negra tendencia para el verano

La ex participante de "Showmatch" y "The Challenge" lució una traje de baño diminuto negro con tiras ajustables en el corpiño y bombacha. Sobre una manta y la arena de la playa, la influencer eligió posar simulando abrazos consigo misma, apelando al amor propio, uno de los temas que está abordando en este momento a raíz de los rumores de infidelidad por parte de su ex pareja.

Sofía Jujuy Jimenez Instagram

"Gracias por alegrar mi corazoncito", escribió Sofía Jujuy Jimenez en el texto de la publicación. Sin dudas se refirió a su separación luego de que su ex novio, el polista Bautista Bello, haya besado a otra persona en su viaje por Brasil. La modelo agradeció el apoyo también por parte de sus fans y se expresó con respecto a la importancia del amor propio y a los cuidados personales.

Sofía Jujuy Jimenez Instagram

Claudia Albertario mostró su microbikini negra con la que combate el calor de Estados Unidos

Claudia Albertario compartió una serie de fotos desde Estados Unidos vistiendo una microbikini negra que marcó tendencia. La actriz actualizó su cuenta de Instagram para mostrar su traje de baño mientras descansaba tomando sol aprovechando el calor del verano que ya llegó al hemisferio norte.

El look consistió en un conjunto negro con un corpiño de tiras y molde triangular unido por un aro dorado en el medio de las piezas. También usó una cadena dorada y una pulsera que le terminaron de aportar su estilo mientras tomaba sol en el patio de su casa.

Claudia Albertario Microbikini Instagram

"Un día cualquiera", escribió junto a las fotos que sacó desde este país de Norteamérica en el que se instaló hace casi diez años junto a su ex esposo. Sobre su experiencia en Estados Unidos recientemente declaró que: "Al principio me costó… No tenía nada para hacer, no conocía a nadie. Después me fui adaptando".

Luego agregó: "Más tarde lancé Cloline, una marca de ropa, y ahora acabo de recibirme de Licenciada en Bienes Raíces". Actualmente se encuentra trabajando en el sector inmobiliario y en sus ratos libres aprovecha para usar parte de su coleccióon de microbikinis en la playa.