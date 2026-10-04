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Fito Paez, enfurecido con la seguridad de su show en Mar del Plata: "Que se la metan en el..."

Desde el escenario, el músico observó que los agentes comenzaron a acercarse a los fanáticos e intentar que estos se levantaran de sus asientos para bailar y cantar al ritmo de sus temas. Luego hizo un duro descargo en sus redes: “Exploté y no me arrepiento de una sola palabra que dije con la adrenalina en sangre”.

“No quiero volver a sentir los 70 otra vez en mi país”

“No quiero volver a sentir los 70 otra vez en mi país”, explotó Fito Páez desde el escenario.

Instagram: Fito Páez

Fito Páez vio un accionar contra sus fans por parte de la seguridad del Polideportivo Islas Malvinas en Mar del Plata, donde estaba llevando a cabo su show, y frenó el concierto para repudiar una insólita decisión de los efectivos. “Nadie está interrumpiendo nada. La represión que se la metan en el orto”, estalló.

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El músico se presentó ante su púbico en el marco de su Sale el Sol Tour 2026 y desde el escenario estalló de bronca por lo que estaba pasando entre el público y los agentes: los fanáticos se levantaron de sus asientos para cantar y bailar, pero los empleados del lugar se acercaron e intentaron que intervenir para que se mantuvieran quietos.

Esto generó malestar, tomó el micrófono y se dirigió tanto a los agentes como a las personas que estaban siguiendo el show, mientras era ovacionado por los espectadores presentes: “Nadie está interrumpiendo nada. Déjenme de joder. No quiero volver a sentir los 70 otra vez en mi país. Esté quien esté, la co... de su madre. A cantar y a bailar”.

Al mismo tiempo le envió un fuerte mensaje a quienes lo fueron a ver: “No se dejen tocar ustedes. Si alguien los toca, frénenlo. Cualquiera de las personas que los toque, no se dejen tocar. ¡Por favor, defiéndanse! No son policías, son seguridad de acá. Y nadie está haciendo nada malo. Por favor, la represión que se la metan en el or...”.

El fuerte descargo de Fito Páez después de explotar sobre el escenario

Una vez finalizado su show en Mar del Plata, Fito Páez hizo un fuerte descargo de lo que sucedió y aseguró que no se arrepintió de su reacción en medio del recital.

“Noche picante en Mar del Plata! A ver: nos estamos acostumbrando a que un seguridad pueda tocarte y sentarte, o sea, darte órdenes. Esa seguridad no es contratada por mis representantes. No sucedió nada, pero sí vi en vivo y en directo como personas contratadas como un servicio de seguridad sentaban a personas que se paraban y querían bailar y cantar en su lugar, en todo caso”, comenzó explicando.

Luego señaló que “las maneras que vi me retrotrajeron a un pasado horripilante e indeseado”, aunque indicó: “Y no tan pasado tampoco, las represiones en las marchas de jubilados y en manifestaciones populares con derechos constitucionales funcionan en gran escala con víctimas de todo tipo”.

“Algo en nuestra sociedad se está instalando, naturalizando. Alguien con un arma o un poder supuesto, impone su voluntad sobre los demás. Exploté y no me arrepiento de una sola palabra que dije con la adrenalina en sangre. Tu libertad es muy importante para la mía. El baile, el canto y el abrazo de todo el estadio encendido de amor. Viva la música”, concluyó.

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