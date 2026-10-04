Fito Paez, enfurecido con la seguridad de su show en Mar del Plata: "Que se la metan en el..." Desde el escenario, el músico observó que los agentes comenzaron a acercarse a los fanáticos e intentar que estos se levantaran de sus asientos para bailar y cantar al ritmo de sus temas. Luego hizo un duro descargo en sus redes: “Exploté y no me arrepiento de una sola palabra que dije con la adrenalina en sangre”. Agregar C5N en









“No quiero volver a sentir los 70 otra vez en mi país”, explotó Fito Páez desde el escenario. Instagram: Fito Páez

Fito Páez vio un accionar contra sus fans por parte de la seguridad del Polideportivo Islas Malvinas en Mar del Plata, donde estaba llevando a cabo su show, y frenó el concierto para repudiar una insólita decisión de los efectivos. “Nadie está interrumpiendo nada. La represión que se la metan en el orto”, estalló.

El músico se presentó ante su púbico en el marco de su Sale el Sol Tour 2026 y desde el escenario estalló de bronca por lo que estaba pasando entre el público y los agentes: los fanáticos se levantaron de sus asientos para cantar y bailar, pero los empleados del lugar se acercaron e intentaron que intervenir para que se mantuvieran quietos.

Esto generó malestar, tomó el micrófono y se dirigió tanto a los agentes como a las personas que estaban siguiendo el show, mientras era ovacionado por los espectadores presentes: “Nadie está interrumpiendo nada. Déjenme de joder. No quiero volver a sentir los 70 otra vez en mi país. Esté quien esté, la co... de su madre. A cantar y a bailar”.

Al mismo tiempo le envió un fuerte mensaje a quienes lo fueron a ver: “No se dejen tocar ustedes. Si alguien los toca, frénenlo. Cualquiera de las personas que los toque, no se dejen tocar. ¡Por favor, defiéndanse! No son policías, son seguridad de acá. Y nadie está haciendo nada malo. Por favor, la represión que se la metan en el or...”.

Fito Paez...Los 70 ya se terminó...Dejen de Joder...Loco. https://t.co/ey8SITaTBi — Fernando Sánchez (@FernandoSn23295) October 4, 2026 El fuerte descargo de Fito Páez después de explotar sobre el escenario Una vez finalizado su show en Mar del Plata, Fito Páez hizo un fuerte descargo de lo que sucedió y aseguró que no se arrepintió de su reacción en medio del recital.