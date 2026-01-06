IR A
Fito Páez dará cuatro recitales en Rosario y uno de ellos será gratuito: cuándo y dónde se presentará

El cantante organizó una serie de conciertos del 10 al 14 de marzo en su ciudad natal con su gira internacional Sale el sol en puerta. El último es gratis.

Fito Páez en vivo.

Fito Páez en vivo.

Joel Coroleu

Fito Páez organizó una mini gira por Rosario que culminará en un recital gratuito el 14 de marzo en el Monumento a la Bandera, justo cinco días antes del Movistar Arena en la Ciudad de Buenos Aires. La presentación gratuita será la primera de su gira internacional Sale el sol.

"Vamos a tocar gratis en el primer concierto de la gira Sale el sol en el Monumento a la Bandera. Me lo acaban de confirmar hace minutos y me pareció alucinante. A veces las estrellas se alinean", había anunciado Páez en su cuenta de Instagram.

El artista regresa a su ciudad natal para realizar un concierto sinfónico el 10 de marzo en el Teatro El Círculo, un recital de piano solo el 11 de marzo en el Teatro Astengo y presentar su último disco Novela el 13 de marzo en el Teatro El Círculo, antes de cantar ante 15.000 personas en Capital.

Mientras que la presentación en el histórico monumento no tiene costo para quienes asistan, las entradas en El Círculo empiezan en $69.600 y en Astengo comienzan en $86.250 en Ticketek.

Fito Páez fue distinguido por la Universidad Nacional de Rosario

En el último mes de 2025, el artista fue condecorado como Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en una ceremonia cargada de emoción, realizada en el Espacio Cultural Universitario de la ciudad. El reconocimiento a una de las figuras más influyentes de la música argentina y latinoamericana fue otorgado en el marco del 101° aniversario de la Reforma Universitaria de 1918.

