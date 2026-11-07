Nuevo físico y estilo de vida: así fue la increíble transformación de Kit Harington El actor atravesó diferentes desafíos que lo llevaron a modificar sus hábitos y trabajar su condición física con objetivos muy distintos. Agregar C5N en









Nuevo físico y estilo de vida: así fue la increíble transformación de Kit Harington. Redes sociales

Kit Harington modificó notablemente su físico después de Juego de tronos.

El actor combinó una alimentación específica con entrenamientos exigentes.

Su preparación para una película incluyó cuatro horas diarias de actividad física.

La esgrima, las pesas y el ejercicio cardiovascular fueron claves en su cambio corporal. Después de interpretar a Jon Snow durante varias temporadas de Juego de tronos, Kit Harington decidió llevar su preparación física a otro nivel. Aunque durante años estuvo acostumbrado a lucir un cuerpo delgado debajo de los pesados abrigos y las pieles de la ficción, el actor consiguió desarrollar una musculatura mucho más marcada. Su cambio no fue casualidad: detrás de su nueva imagen hubo entrenamientos exigentes, una alimentación planificada y el acompañamiento de profesionales.

Uno de los desafíos para Harington siempre fue aumentar su masa muscular. "No soy un tipo de 1,90 m que pueda aumentar su volumen y parecer un auténtico tanque", explicó en una entrevista con Men's Health. También contó que tiene una contextura más bien fibrosa, por lo que necesitaba trabajar especialmente para conseguir el aspecto físico que buscaba para sus personajes.

Así fue la increíble transformación de Kit Harington Redes sociales En ese sentido, el actor reconoció que la alimentación tuvo un papel fundamental en su evolución. Durante las etapas en las que buscaba ganar volumen, llegaba a consumir unas 5000 calorías por día. Su dieta incluía alimentos como arroz integral y batatas, con una buena cantidad de carbohidratos para acompañar las exigencias de sus rutinas y favorecer el desarrollo muscular.

Cómo fue la impresionante transformación de Kit Harington Uno de los momentos en los que consiguió su mejor estado físico fue en 2014, durante la preparación para Pompeya, la película dirigida por Paul W. S. Anderson. En diálogo con Vanity Fair, Harington recordó que entrenó durante cuatro semanas antes de comenzar el rodaje. Ese período incluyó jornadas intensas de actividad física y clases de esgrima con una y dos espadas, fundamentales para interpretar a su personaje.

La rutina diaria estaba dividida en distintas actividades y demandaba alrededor de cuatro horas de trabajo. El actor dedicaba dos horas a los entrenamientos de lucha con armas, una hora al levantamiento de pesas y otra al ejercicio cardiovascular. A esto se sumaba una dieta de aproximadamente 1800 calorías, diseñada para reducir la grasa corporal sin descuidar el desarrollo de los músculos.