Filtraron las primeras imágenes de Adabel Guerrero con su nuevo novio

La modelo se mostró con una nueva pareja en un estreno teatral, a pocos meses de su separación, y generó una fuerte repercusión mediática.

La famosa actriz volvió a la escena acompañada de una persona hasta aquí desconocida dentro de su entorno.

La reaparición pública de la bailarina Adabel Guerrero junto a su nueva pareja generó impacto inmediato en el ambiente del espectáculo durante el evento de estreno de Drácula II: Resurrección, donde se la vio por primera vez oficialmente con Rodrigo Alenaz .

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Las imágenes difundidas muestran a la pareja sonriente, relajada y con fuerte complicidad frente a las cámaras, lo que consolidó la versión de un vínculo sentimental ya establecido. Además, el debut público llegó a menos de dos meses de la separación de Martín Lamela , padre de su hija y con quien mantuvo una relación de más de 17 años . Este contexto le da mayor carga mediática a la nueva relación, que fue observada con especial atención por la prensa del espectáculo.

En paralelo, la cobertura televisiva recordó el trasfondo de la ruptura. El periodista Luis Bremer señaló en su momento: “Pusieron punto final y no comparten más la misma casa, lo cual es sanísimo” , destacando la decisión de separación tras una larga convivencia.

El mismo periodista agregó una frase clave sobre el desgaste previo: “Hace dos años que no dormían juntos… había una relación de estancamiento, mucha culpa por la hija” , lo que contextualiza la transición emocional de la bailarina hacia una nueva etapa afectiva.

La bailarina detectó las cámaras y no se escondió en la Gran Carpa del Circo Rodas, ubicada en el Hipódromo de San Isidro.

Adabel Guerrero y su nuevo compañero asistieron a la Gran Carpa del Circo Rodas, ubicada en el Hipódromo de San Isidro, para ver la mencionada obra bajo la producción de Cibrián-Rodas. Esta historia promete una mirada más madura y profunda sobre el mito que marcó a generaciones: treinta años después de haber hecho historia con el estreno de Drácula, el musical, Pepe Cibrian Campoy volvió a sumergirse en el universo que lo consagró con Drácula II Resurrección.

Quién es Rodrigo Alenaz, el nuevo novio de Adabel Guerrero

Rodrigo Alenaz es el nuevo foco de atención mediática tras aparecer públicamente junto a Adabel Guerrero en el estreno de Drácula II: Resurrección, donde ambos confirmaron su vínculo de manera implícita ante los medios.

Alenaz se vincula al mundo del karting, un ámbito deportivo-empresarial con fuerte crecimiento en Argentina, lo que lo posiciona como una figura alejada del espectáculo tradicional pero ahora expuesta al interés mediático. También se lo vinculó a la gestión de equipos, la organización de competencias automovilísticas y al desarrollo de las categorías formativas de dicha disciplina.

La bailarina, junto a su nueva pareja Rodrigo Alenaz. Movilpress

La aparición conjunta con Guerrero funcionó como su presentación oficial en el circuito del espectáculo, especialmente porque ocurrió en un evento de alto perfil dirigido por Pepe Cibrián Campoy. Tal es así que las imágenes mostraron una relación fluida, con gestos de cercanía y naturalidad frente a la prensa, lo que reforzó la idea de un vínculo reciente pero sólido en términos de exposición pública.