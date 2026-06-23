Dos famosos tuvieron una pelea en la Fontana di Trevi por una tercera en discordia: qué pasó

Denisse González sorprendió a sus seguidores en Instagram al mostrarse muy movilizada antes de concretar su ansiado viaje a Europa . La ex participante de Gran Hermano armó las valijas y partió rumbo al Viejo Continente acompañada por su pareja, Bautista Mascia . Luego, la joven compartió postales románticas recorriendo París y diversos puntos de Italia , pero fue justamente en este último destino donde un inesperado cruce alteró la paz de los enamorados en plena vía pública.

Ya de regreso en suelo argentino, visitó el streaming Que alguien le avise y no dudó en mandar al frente al ganador de la última edición del reality de Telefe cuando le consultaron si habían tenido algún roce durante las vacaciones. El conflicto se desató durante su visita a la emblemática Fontana di Trevi, un lugar que actualmente cuenta con restricciones para los turistas.

“Fuimos a la Fontana di Trevi. Para acercarse y poder sacarse y tirar una moneda, tenés que pagar 2 euros”, introdujo la mediática para poner en contexto la insólita situación.

El momento romántico se transformó en un tenso episodio por culpa del accionar de otra turista que se encontraba en el lugar. “Pagamos el monto, tiro la monedita y de repente, mientras Bauti me estaba sacando una foto, veo que algo viene volando y me pega en el pecho . Fuerte. Era una moneda de una señora que, por no querer pagar los dos euros, la tiró desde arriba de las escaleras. Venía con velocidad ...”, relató sobre el fuerte impacto que recibió ante la mirada de su novio.

La agresión generó la inmediata e indignada reacción de Denisse, pero la actitud posterior de Bautista terminó por desatar una fuerte discusión entre la pareja. “La miro a la señora y le digo: '¿Qué hacés? Me pegabas en el ojo y me arruinabas el viaje ´. Y aparte, me dolió. Entonces yo estaba enojada. Podés creer que bajo la mirada y Bautista estaba agarrando la monedita del piso, y fue y se la dio en la mano a la señora. ¡¿Cómo vas a ir a juntarlas cuando acaba de pegarme?! ”

Bautista Mascia acusó a Luis Fonsi de plagiarle una canción

Días atrás, Bautista Mascia encendió las redes sociales al compartir una llamativa sospecha con sus seguidores: un megaéxito internacional de Luis Fonsi guarda llamativos parecidos con uno de sus propios temas. Con una mezcla de ironía y asombro, el ganador de la edición de Gran Hermano 2024 abrió el debate en sus plataformas digitales exponiendo las líneas melódicas de ambas composiciones. “Me copió una canción. Mentira... ¿o sí?”, lanzó el músico para romper el hielo en el video que rápidamente se volvió viral entre el público.

El cantante detalló cómo se percató de las coincidencias musicales y propuso a su audiencia un ejercicio de comparación entre las obras. “Ayer un amigo me mandó esto y me dejó recalculando. Escuchen ‘Solo necesito’, una canción que grabé en el 2015. Ahora escuchen ‘Échame la culpa’, una canción que Luis Fonsi sacó en el 2017”, explicó Mascia mientras reproducía fragmentos de las dos canciones para evidenciar las similitudes en el ritmo.

Pese a la contundencia de la prueba, prefirió no ser categórico y abrió el juego: “No digo que la hayan copiado explícitamente, pero ¿es parecida o mi amigo y yo estamos flasheando?”.

La publicación no tardó en cosechar una enorme repercusión y abrió una grieta de opiniones en las redes, donde muchos usuarios le sugirieron iniciar acciones legales por derechos de autor. Entre las reacciones más destacadas de los internautas, se leyeron mensajes como “Es la misma, ¡exactamente la misma melodía!”, “Existen leyes que respaldan este tipo de situaciones y estás en todo tu derecho de reclamar” y “Esa parte es copia total. Habría que ver toda la canción y analizar si califica como plagio”.