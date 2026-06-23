Este famoso actor argentino tiene una pareja 25 años menor y salió a contar cómo vive la relación La vida sentimental de una figura reconocida del espectáculo volvió a captar la atención pública tras conocerse detalles de su presente afectivo. En una entrevista reciente, el artista se refirió a su vínculo actual, a la diferencia generacional y a cómo construye la convivencia emocional lejos de los prejuicios y las miradas externas. Agregar C5N en









Juan Gil Navarro tiene una pareja 25 años menor y salió a contar cómo vive la relación.

Juan Gil Navarro atraviesa un momento de estabilidad personal y profesional

La relación incluye una notable brecha de edad entre sus integrantes

El vínculo se basa en la admiración y el acompañamiento mutuo

El tema generó repercusión en medios y redes sociales

Las declaraciones surgieron en una entrevista televisiva reciente Este famoso actor argentino tiene una pareja 25 años menor y salió a contar cómo vive la relación: un reconocido intérprete nacional atraviesa un gran momento personal a los 52 años. En dupla romantica con Rosario Páscolo, una joven de 27 años, el artista habló públicamente sobre su vinculo y se refirió a la diferencia de edad, un tema que suele generar curiosidad en el público.

En diálogo con el programa Puro Show (El Trece), el ex Floricienta se mostró tranquilo y feliz con su presente afectivo. Sin esquivar la consulta sobre su vida privada, expresó: “Estoy muy bien. Muy contento y muy cuidado. Y sí, muy acompañado”. La conexión con Páscolo, que mantiene un perfil bajo, se basa —según el propio Navarro— en la compañía, la admiración mutua y el respeto.

Este tipo de noticias suele viralizarse con facilidad porque combina figuras públicas reconocidas, contenido emocional y temas de interés humano como las relaciones amorosas. La brecha de años cumplidos, las declaraciones personales y el acceso a la vida privada de las celebridades generan curiosidad, debate y alto nivel de interacción en redes sociales, lo que impulsa su alcance en plataformas digitales y medios como Google Discover.

Qué dijo Juan Gil Navarro sobre su pareja y la diferencia de edad Consultado por la brecha generacional de 25 años, Juan Gil Navarro relativizó la importancia del número y destacó otras cualidades de su pareja. “Es mucho más grande que yo en muchísimos aspectos. Una de las primeras cosas que me han seducido es su capacidad de pensar y de razonar”, explicó. Además, agregó que para él la inteligencia no se limita a lo académico, sino que incluye la sensibilidad, el humor y la empatía.

La estrella de televisión también reflexionó sobre cómo se construye la relación más allá de la edad. “¿Es solo un número? Qué sé yo… Creo que al final tiene que ver con estar a gusto con alguien, compartir un camino y entregarse”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que lo más importante entre ellos es la conexión y la decisión de acompañarse mutuamente. La historia de amor comenzó a tomar notoriedad a partir de publicaciones en redes sociales, donde Rosario Páscolo compartió imágenes de su cumpleaños en compañía de amigos y del propio artista. En una de esas publicaciones, Juan Gil Navarro dejó un mensaje que llamó la atención de sus seguidores: “Qué curioso es que sea tu cumpleaños y mi regalo seas vos. Te amo con todo mi corazón”.