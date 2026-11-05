Santiago Peña aseguró que se presentará al juicio político: "Colaboraré con las instituciones"

Tras el cierre de Ueno Bank, el presidente de Paraguay dejó un mensaje en el que pidió calma a la población y reclamó que se priorice el pago a los ahorristas estafados. La Cámara de Diputados aprobó el inicio del juicio político, pero en el Senado se levantó la sesión que debatía si se aprobaba o rechazaba su renuncia.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña , difundió este jueves un mensaje público dirigido a sus compatriotas en medio del escándalo por la crisis de Ueno Bank, que generó un "corralito" que afectó a millones de ciudadanos, y el avance del juicio político en su contra. Allí confirmó que se presentará y ejercerá su derecho a la defensa.

"Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho", afirmó, y explicó que lo hará "con argumentos y pruebas" y "con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República", porque considera que rendir cuentas también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo.

"Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia", expresó. Afirmó que aportará la información que le sea requerida para que la ciudadanía conozca la verdad, "sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley".

En otro tramo de su mensaje, Peña reclamó que la situación de los ahorristas no quede atada a la discusión sobre su continuidad en el poder: "El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo", advirtió, al pedir que las soluciones para las familias afectadas no se posterguen.

Queridos compatriotas: Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad. Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la…

Peña explicó que su prioridad fue impulsar, dentro de la ley y junto con las instituciones responsables, medidas para que los ahorristas recuperen sus ahorros. "Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra", afirmó.

Por último, pidió preservar "la calma y la paz", afirmó que "el reclamo de la ciudadanía merece ser escuchado y atendido con respeto, información clara y acciones concretas" y sostuvo que, cualquiera sea el resultado, actuará con responsabilidad y respeto a la Constitución: "Mi suerte personal no está por encima del Paraguay".



El fallido pronóstico de Milei sobre el sistema financiero de Santiago Peña: "Paraguay Masterclass"

La renuncia abrupta del presidente de Paraguay, Santiago Peña, tras la crisis financiera de la Ueno Bank, del que fue socio y luego puso a un funcionario del Banco Central de ese país a cargo, tiene un antecedente incómodo con Milei.

El pasado 17 de diciembre de 2025, cuando el libertario habló de la gestión económica de su par paraguayo. A través de sus redes sociales, Milei reaccionó a la decisión de la calificadora Standard & Poor’s de otorgarle a Paraguay un nuevo grado de inversión encabezando su mensaje con una frase categórica en mayúsculas: "Paraguay Masterclass".

Javier Milei había dicho que "Argentina tiene mucho que aprender" de Paraguay, país que hoy se encuentra en crisis. Redes sociales

En ese momento, el líder libertario no sólo felicitó a su "querido amigo" Peña sino que destacó la decisión de la agencia internacional por "hacer el trabajo de manera seria y consistente genera inversiones, mayor empleo y crecimiento". Meses antes, el mandatario argentino había dicho que "Argentina tiene mucho que aprender" del rumbo adoptado por la economía de los vecinos.