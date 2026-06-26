Se filtró la millonaria cifra que Florencia Peña le reclamará a Nico Occhiato y a Luzu TV

El escándalo mediático y digital que sacudió al entorno del streaming tras la difusión de la falsa noticia sobre la salud de Jorge Messi sumó un capítulo judicial. Luego de su polémica desvinculación de la grilla de Luzu TV, Florencia Peña decidió llevar el conflicto directamente a los tribunales e iniciará un reclamo legal formal contra la productora. Según trascendió en las últimas horas, la reconocida actriz exigiría una compensación económica total que rondaría una cifra cercana a los $200 millones para sellar su salida definitiva.

Para avanzar con esto, la conductora decidió acudir al estudio jurídico de Fernando Burlando , quien ya hace la estrategia para exigir el cumplimiento del contrato que unía a la artista con Luzu TV. La presentación judicial contempla no solo una liquidación económica integral por el tiempo trabajado, sino también el cobro correspondiente de todas aquellas pautas publicitarias tradicionales y no tradicionales que ya estaban pautadas y que quedaron truncas tras el desplazamiento de la conductora.

El periodista Pablo Layús fue el encargado de destapar la primicia, donde brindó detalles precisos sobre el monto que se debate." Estoy contando y son ocho ceros. La cifra tendría un 2 adelante", reveló de manera contundente en la pantalla de América TV. Ante semejante información, su colega Marina Calabró indagó de forma directa si se estaba hablando concretamente de un reclamo de $200 millones, a lo que el panelista contestó de manera afirmativa. "Eso te lo puedo decir hoy", aclarando que los contadores de las partes siguen puliendo el número final.

Un elemento central dentro de la demanda radica en el pedido de un resarcimiento por daños y perjuicios derivado de la altísima exposición y el hostigamiento público que sufrió la artista. El entorno legal de la demandante incorporó en el expediente un análisis sobre el impacto negativo que tuvieron las críticas, la ola de memes y las publicaciones virales que la convirtieron en el blanco principal de las burlas en las redes sociales tras cometer el grave error informativo en plena transmisión en vivo.

Por el momento, el equipo de abogados que asesora a Nicolas Occhiato tendría intenciones de evitar la instancia de los Tribunales , mostrándose inicialmente permeables a iniciar conversaciones para alcanzar un pacto. La intención de la empresa es destrabar el conflicto de manera extrajudicial lo antes posible, ya que una escalada en la Justicia no solo dispararía los montos por los honorarios, sino que además podría abrir un frente de conflicto idéntico con Marley , quien también quedó salpicado por la misma polémica.

Hasta cuándo Nico Occhiato y Luzu TV cubrirán el Mundial 2026 tras el escándalo

Nico Occhiato rompió el silencio para confirmar la fecha exacta en la que finalizará la transmisión especial desde la Copa del Mundo. La sorpresiva resolución generó un enorme revuelo entre la comunidad de seguidores de la señal digital, dado que se produce en medio del tremendo escándalo mediático desatado por Florencia Peña, quien quedó en el ojo de la tormenta tras difundir al aire una grave noticia falsa vinculada a la salud de Jorge Messi, el padre de Lionel.

A raíz de esta fuerte polémica en plena transmisión, en las redes sociales comenzaron a circular con fuerza versiones que apuntaban a un presunto problema económico para la plataforma, especulando con la posible fuga de patrocinadores de primer nivel. Lejos de esquivar el tema, el propio conductor decidió salir al cruce de los rumores de manera tajante durante una de las emisiones del programa y ratificó que la estructura comercial sigue intacta. “Para todos los que se ponían contentos de que es el fin de Luzu… no se bajó ninguna marca, seguimos acá, vamos a ir a los partidos”, sentenció de forma contundente.

El dato clave que terminó de esclarecer el panorama de la cobertura en los Estados Unidos surgió a partir del ida y vuelta que Occhiato mantuvo con un espectador a través de las redes sociales del ciclo Nadie dice nada. Ante la consulta directa sobre si el equipo retornaría al país antes de los octavos de final, el productor aclaró que el cronograma ya estaba pautado de esa manera y que la estadía culminará formalmente en la instancia de 16avos de final. “Claro, ¿nosotros no habíamos comunicado que nosotros nos quedábamos hasta 16avos? Bueno, se me pasó”, admitió sobre el cierre.