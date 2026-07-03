IR A
IR A

La brutal amenaza de Mauro Icardi contra Yanina Latorre: "Te voy a hundir"

El futbolista le declaró la guerra a la conductora y le dedicó un contundente mensaje por Instagram. Además aseguró que su marido tiene una amante en Miami. ¿Qué dirá la figura de América?

Icardi no se quedó callado y le dijo de todo.

Icardi no se quedó callado y le dijo de todo.

La reconciliación entre Mauro Icardi y la China Suarez ocasionó una guerra virtual con Yanina Latorre. Luego de que la conductora aseguró que la pareja estaba pasando una terrible crisis, Mauro por su parte respondió con una serie de historias de Instagram que enfurecieron a Latorre.

Mauro Icardi y su hermano, contra Yanina Latorre.
Te puede interesar:

Salió con todo: el hermano de Mauro Icardi desmintió a Yanina Latorre y estalló la polémica

El enojo escaló tanto que Latorre subió a su Instagram una foto de Franco Deambrosi, señalado como el tercero en discordia entre la pareja. La reacción del delantero, no se hizo esperar y fue fulminante.

"¿Qué pasó Aruzza? ¿Andas nerviosa?", inició Icardi en su descargo. "Recuerdo tus dichos, que eran algo así como: "La gente se aburrió y ya no venden". Pero cómo que no, si ayer nos dedicaste una maratón de programa de radio, programa de TV, 200 historias en IG y 200 comentarios en X", escribió en la historia que convirtió.

Créditos: captura de pantalla

Créditos: captura de pantalla

El futbolista decidió atacar con la misma munición e insinuó que Diego Latorre tiene una amante, “¿Querés que hablemos de pruebas? Pruebas son las que tengo yo de la novia/amante fija de tu marido en Miami. Y estas son reales, no editadas", apuntó.

“Entre nos, sabemos que te tienen alterada y angustiada. CORNUDA", sumó respecto de las supuestas pruebas. "Se ve que el atún no alcanza en Bs As y por Miami solo come mejor", expresó con ironía.

Para cerrar el mensaje, se refirió a las pruebas y lanzó una amenaza, “por respeto a tu marido y a tus hijos, no las voy a publicar", aseguró y sentenció, “a vos te voy a hundir, con cosas reales, no como todo lo que publicas siempre, inventado y basado en tu única fuente".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El joven corredor de TC quedó en el medio de un problema del fútbolista.

Quién es Franco Deambrosi, el tercero en discordia en un nuevo escándalo entre Mauro Icardi y la China Suárez

Wanda Nara se metió en la polémica de Mauro Icardi y la China Suárez.

Se filtraron chats explosivos de Wanda Nara criticando a Mauro Icardi y la China Suárez por sus salidas a boliches

Yanina enumeró las infidelidades de Wanda.

Una por una: Yanina Latorre enumeró todas las veces que Wanda engañó a Icardi

Yanina Latorre, lapidaria contra Mauro Icardi.

Yanina Latorre le respondió a Mauro Icardi: "Prefiero ser cornuda y no un fracasado hijo de..."

¡Se pudrió! Mauro se burló de Yanina.

Mauro Icardi se burló de Yanina Latorre en sus redes: la disfrazó de payaso y la llamó "cornuda"

La puesta en escena de la modelo y el futbolista en Instagram.

La China Suárez y Mauro Icardi desmintieron su separación con un llamativo video

últimas noticias

Nicolás Occhiato cerró la programación y le envió un mensaje a los haters.

Nicolás Occhiato cerró la programación desde Miami en medio del escándalo con Flor Peña

Hace 55 minutos
Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 4 de julio

Hace 1 hora
Icardi no se quedó callado y le dijo de todo.

La brutal amenaza de Mauro Icardi contra Yanina Latorre: "Te voy a hundir"

Hace 1 hora
La pareja se conocieron en el verano de 2023 a través de un acercamiento romántico iniciado por el jugador de la NFL.

Taylor Swift y Travis Kelce: el millonario souvenir para los invitados de la boda

Hace 1 hora
Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú.

Se oficializó la victoria de Keiko Fujimori en Perú: el tribunal electoral la declaró presidenta electa

Hace 2 horas