La brutal amenaza de Mauro Icardi contra Yanina Latorre: "Te voy a hundir" El futbolista le declaró la guerra a la conductora y le dedicó un contundente mensaje por Instagram. Además aseguró que su marido tiene una amante en Miami. ¿Qué dirá la figura de América? Agregar C5N en









Icardi no se quedó callado y le dijo de todo.

La reconciliación entre Mauro Icardi y la China Suarez ocasionó una guerra virtual con Yanina Latorre. Luego de que la conductora aseguró que la pareja estaba pasando una terrible crisis, Mauro por su parte respondió con una serie de historias de Instagram que enfurecieron a Latorre.

El enojo escaló tanto que Latorre subió a su Instagram una foto de Franco Deambrosi, señalado como el tercero en discordia entre la pareja. La reacción del delantero, no se hizo esperar y fue fulminante.

"¿Qué pasó Aruzza? ¿Andas nerviosa?", inició Icardi en su descargo. "Recuerdo tus dichos, que eran algo así como: "La gente se aburrió y ya no venden". Pero cómo que no, si ayer nos dedicaste una maratón de programa de radio, programa de TV, 200 historias en IG y 200 comentarios en X", escribió en la historia que convirtió.

Créditos: captura de pantalla El futbolista decidió atacar con la misma munición e insinuó que Diego Latorre tiene una amante, “¿Querés que hablemos de pruebas? Pruebas son las que tengo yo de la novia/amante fija de tu marido en Miami. Y estas son reales, no editadas", apuntó.

“Entre nos, sabemos que te tienen alterada y angustiada. CORNUDA", sumó respecto de las supuestas pruebas. "Se ve que el atún no alcanza en Bs As y por Miami solo come mejor", expresó con ironía.