Fer Vázquez volvió a apuntar contra Emilia Mernes y la fulminó: "Muy mala leche"

El líder de la banda uruguaya Rombai habló directamente contra la artista argentina que quedó en la mira tras la pelea con Tini Stoessel y María Becerra.

En medio del conflicto entre Tini Stoessel y Emilia Mernes , Fer Vázquez el líder de Rombai, expareja de la artista oriunda de Nogoyá, se metió en el conflicto y volvió a apuntar contra la exvocalista .

Catriel y Paco Amoroso estuvieron en Gran Hermano y se metieron en la pelea de Tini Stoessel y Emilia Mernes

El cantante y productor fue novio de Emilia cuando ambos eran parte de Rombai, pero posteriormente se separaron y los términos no quedaron en buenos términos y ahora, en diálogo con Martín Cirio, Fer revivió el mal momento que le tocó vivir en la industria tras la ruptura.

“ Cuando ella se pegó en la música comenzó a destruirme. Empezó a hablar con cada productor o artista que se juntaba y después veía que dejaban de seguirme en Instagram y no me contestaban nunca más, ahí dije ‘che esto no puede ser casualidad’. Ella hablaba tan mal de mí que me cerraba muchas puertas por el poder que había alcanzado ”, sentenció el músico.

En esa línea, aseguró que “sí puedo decir que quedé odiado… no puede ser tan mala leche. ¿Y todo lo que hice por ella?”. Tras eso, aseguró que más allá que intentó hablar con la intérprete de Cuatro Veinte, pero que ella no le respondió tras una serie de mensajes que lanzó en las redes sociales.

“En 2021 ella tiró un tuit para pegarme a mí y ahí le escribí para que hablemos y le dije ‘che, si hay algo que te molesta hablémoslo’ y no me contestó nunca más”, reveló e indicó: “La ayudé en todo lo que pude ; financié, apoyé, creí en ella y le di para adelante, la llevé a Miami, la presenté con el manager, la disquera, todo y cuando se pegó, lo que hizo conmigo es portarse muy mal. Me cerró muchísimas puertas ”.

Embed Fer Vazquez está con Martin Cirio hundiendo a Emilia Mernes:



"Ella cuando se pegó en la musica comenzó a destruirme y a dejarme mal parado con todos los artistas y productores. Me cerró todas las puertas.

Y todo lo que hice por ella?? Muy mala leche"



LAM pic.twitter.com/jCZ60eoAp8 — Señorita M0skigna Fan (@ladymoskigna) March 19, 2026

Sus declaraciones van en línea a los motivos que trascendieron de lo que pudo haber generado el conflicto entre la ex –Violetta y María Becerra, en la que Emilia “le quitó” parte del staff de bailarines a Tini y a La Nena de Argentina para llevarlos a su equipo, aunque también agregan que no solo sería parte de las personas que suben al escenario, sino también el estilista, quien publicó historias en Instagram donde hablaba de cierre de ciclos.

Dos ex novios de Emilia Mernes opinaron sobre la interna con Tini y María Becerra

La polémica entre María Becerra y Emilia Mernes, a la que esta semana se sumó Tini Stoessel, no hace más que crecer. Después de que la Triple T dejara de seguir en Instagram a la novia de Duki y dos esposas de la Selección siguieran sus pasos, Joel Pimentel y Fer Vázquez criticaron a su expareja en redes sociales.

El ex líder de CNCO y el cantante de Rombai, respectivamente, coincidieron en que "tarde o temprano todo sale a la luz". Ambos estuvieron con Emilia y eligieron romper el silencio en medio de otro capítulo de su pelea con la Nena de Argentina para criticar a su ex.

Vázquez solo compartió un tuit de Pimentel en sus historias de Instagram, pero el estadounidense siguió tuiteando en respuesta a las reacciones que causó su comentario. Una seguidora le pidió: "Serví la olla querido y danos de comer a todos". "Di, hace años, pero estaba 'loco'", deslizó el cantante.

En 2020, el artista contó a sus seguidores que había estado en una "relación tóxica" y enseguida los comentarios apuntaron a Emilia. "Esta persona hablaba pura mierda de todo el mundo y en las redes se hace la amiga de todos y yo por ciego no le decía nada", había advertido el joven hace seis años.

A quienes lo criticaron este miércoles por machista, las acusó de tener "memoria selectiva" y concluyó el tema con "nunca dije ningún nombre así que chao".