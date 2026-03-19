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Catriel y Paco Amoroso estuvieron en Gran Hermano y se metieron en la pelea de Tini Stoessel y Emilia Mernes

El dúo estuvo de invitado en el reality y cuando se dirigieron al confesionario bromearon con el enfrentamiento de las artistas y las “nominaron”. “Son unas pesadas, con todo lo que está pasando en el mundo… basta de la guerra, sí a la paz”, indicaron.

Con la música no
"Con la música no", sentenció Catriel en la casa de Gran Hermano contra Tini Stoessel y Emilia Mernes

Gran Hermano tuvo la visita de los artistas del momento, Catriel y Paco Amoroso, quienes fueron a presentar su nuevo a la casa, pero previo a eso fueron al confesionario y se metieron en la pelea entre Tini Steossel y Emilia Mernes. ¿De qué lado están?

GranHermano anuló todas las nominaciones por complot y sancionó a toda lacasa.
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En medio de la polémica entre las artistas que involucró a otras celebridades del mundo de la música y del espectáculo, ahora el dúo explosivo no se quedó afuera y se pronunciaron sobre la enemistad.

Con el humor irónico que los caracteriza, se pasearon por toda la casa y cuando llegaron a la puerta del confesionario no perdieron la oportunidad y “nominaron” a las protagonistas del momento. “Quiero nominar... quiero nominar a Tini y a Emilia”, dijo Ca7riel mientras Paco solamente miraba a cámara y sorprendido.

Son unas pesadas, me tienen cansado. Con todas las cosas que están pasando en el mundo... basta de la guerra, sí a la paz”, agregó el músico y, con un guiño a la cantante Nicki Nicole, parafraseó una de sus líneas más virales en redes sociales: “Con la música no. Basta”.

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Dicho comentario se despertó luego que en las últimas horas trascendiera la información del masivo unfollow que incluyó a las mujeres de la Scaloneta y de algunas artistas hacia la intérprete de Nogoyá, como María Becerra, amiga de la ex – Violetta.

La pelea original: María Becerra vs Emilia Mernes

En el último tiempo, Tini y la Nena de Argentina se hicieron "mejores amigas" y María Becerra la tiene de referente cuando necesita hablar de sus problemas y angustias como cantante. "Cada vez que me pasa algo bueno o malo, enseguida videollamada, llamadita, vinito a través de la videollamada y lore, lore, lore, chisme", detalló la artista en el podcast Mujeres que suenan.

Becerra está peleada con Los del Espacio -LIT killah, Tiago PZK, Duki, Rusherking, Big One, FMK- hace tiempo y, en esa disputa, se sobreentiende que los hombres de ese espacio respaldaron a Mernes, la otra mujer del grupo y novia de uno de ellos. De hecho, en los River que llenó la intérprete de Corazón Vacío no invitó ni asistió ninguno.

Nunca hubo declaraciones oficiales sobre la ruptura del grupo, así que se desconoce el motivo detrás de la separación tajante. Pequeños fragmentos de verdad salen a la luz cuando ciertas figuras, como la Triple T y las botineras de la Selección, se posicionan al respecto en redes sociales.

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