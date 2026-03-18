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Dos ex novios de Emilia Mernes opinaron sobre la interna con Tini y María Becerra: "Todo sale a la luz"

La Triple T dejó de seguir a la novia de Duki en Instagram, dos esposas de la Selección siguieron sus pasos y se sumaron a la polémica dos exs de la entrerriana.

Emilia Mernes y Tini Stoessel en el videoclip La_Original.mp3

Emilia Mernes y Tini Stoessel en el videoclip La_Original.mp3

La polémica entre María Becerra y Emilia Mernes, a la que esta semana se sumó Tini Stoessel, no hace más que crecer. Después de que la Triple T dejara de seguir en Instagram a la novia de Duki y dos esposas de la Selección siguieran sus pasos, Joel Pimentel y Fer Vázquez criticaron a su expareja en redes sociales.

Emilia Mernes y Tini Stoessel estarían peleadas. 
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El ex líder de CNCO y el cantante de Rombai, respectivamente, coincidieron en que "tarde o temprano todo sale a la luz". Ambos estuvieron con Emilia y eligieron romper el silencio en medio de otro capítulo de su pelea con la Nena de Argentina para criticar a su ex.

Fer Vázquez historia Emilia Mernes
Fer Vázquez compartió el tuit de Joel Pimentel de León.

Fer Vázquez compartió el tuit de Joel Pimentel de León.

Vázquez solo compartió un tuit de Pimentel en sus historias de Instagram, pero el estadounidense siguió tuiteando en respuesta a las reacciones que causó su comentario. Una seguidora le pidió: "Serví la olla querido y danos de comer a todos". "Di, hace años, pero estaba 'loco'", deslizó el cantante.

En 2020, el artista contó a sus seguidores que había estado en una "relación tóxica" y enseguida los comentarios apuntaron a Emilia. "Esta persona hablaba pura mierda de todo el mundo y en las redes se hace la amiga de todos y yo por ciego no le decía nada", había advertido el joven hace seis años.

Joel De Leon tuit Emilia Mernes 2
La conclusión de Joel Pimentel de León sobre la pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes.

La conclusión de Joel Pimentel de León sobre la pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes.

A quienes lo criticaron este miércoles por machista, las acusó de tener "memoria selectiva" y concluyó el tema con "nunca dije ningún nombre así que chao".

La pelea original: María Becerra vs Emilia Mernes

En el último tiempo, Tini y la Nena de Argentina se hicieron "mejores amigas" y María Becerra la tiene de referente cuando necesita hablar de sus problemas y angustias como cantante. "Cada vez que me pasa algo bueno o malo, enseguida videollamada, llamadita, vinito a través de la videollamada y lore, lore, lore, chisme", detalló la artista en el podcast Mujeres que suenan.

Becerra está peleada con Los del Espacio -LIT killah, Tiago PZK, Duki, Rusherking, Big One, FMK- hace tiempo y, en esa disputa, se sobreentiende que los hombres de ese espacio respaldaron a Mernes, la otra mujer del grupo y novia de uno de ellos. De hecho, en los River que llenó la intérprete de Corazón Vacío no invitó ni asistió ninguno.

Nunca hubo declaraciones oficiales sobre la ruptura del grupo, así que se desconoce el motivo detrás de la separación tajante. Pequeños fragmentos de verdad salen a la luz cuando ciertas figuras, como la Triple T y las botineras de la Selección, se posicionan al respecto en redes sociales.

Grupo sin María Becerra
El chat sin María Becerra que las redes sociales no dejaron pasar.

El chat sin María Becerra que las redes sociales no dejaron pasar.

Por ejemplo, los rumores sobre la salida de Becerra del grupo comenzaron a circular en noviembre de 2024. Una imagen filtrada de un chat colectivo sin la presencia de la quilmeña reforzó la idea.

Respecto a Tini y Emilia, la última colaboración pública entre ambas se produjo cuando Mernes invitó a Stoessel a su show en el estadio Vélez Sarsfield, a mediados de octubre de 2024. En febrero de este año se cruzaron en el cumpleaños de Lizardo Ponce y se sentaron en mesas separadas.

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