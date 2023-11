Fede Bal reveló que no puede ser fiel a sus parejas: "Tengo una necesidad..."

El actor Fede Bal reveló que no puede ser fiel a sus parejas por una necesidad constante de recibir estímulos , asegurando que a veces sus novias no las pueden cumplir .

En diálogo con Intrusos, Fede Bal confesó: " Lo que aprendí con mi psicólogo es que tengo una necesidad de estímulos muy grande y muchas veces las parejas que tengo no las cumplen, no por ellas necesariamente ". Con estas palabras, el actor dejó en claro que a veces no es su culpa, sino la falta de acción con sus novias.

Pero no solo se quedó allí, sino que ingresando en detalles, el mediático señaló: "Lo que digo es que soy una persona con una necesidad extrema de estímulos constantes, a diario te diré. No hablo de sexo. No soy una máquina, no podría hacer el amor todos los días". Así, remarcó que no es una cuestión de tener relaciones sexuales.

Para finalizar, aclaró qué es lo que requiere de sus parejas: "Mi necesidad es una cosa de estímulos, necesito que me llegue una fotito de mi novia, algo. Tal vez esta semana no hacemos el amor, pero necesito saber que te gusto". Esta es la razón que lleva a Fede Bal a tener contactos con otras mujeres mientras está en pareja, lo cual se hizo viral por la polémica que generó con sus palabras.