Sofía Aldrey fue tajante sobre su relación con Fede Bal tras su separación

Sofía Aldrey, eligió hablar tras el escándalo con Fede Bal: “Fue un año difícil”

Bal siempre aclaró que su novia no era una mujer de los medios y que no le gustaban las entrevistas ni ser expuesta, es por eso que mantuvo un perfil bajo incluso cuando fue llamada por diferentes lugares para dar su versión de los hechos luego de los reiterados engaños de su pareja.

“No uso aplicaciones de citas desde hace más de diez años. Siento que todo llega cuando tenga que aparecer. No me gusta y no me parece que esté bueno”, contó en Socios del Espectáculo.

Y concluyó: “Fue un año difícil, así que ahora estoy soltera, trabajando y divirtiéndome. Me apoyo mucho en mi familia y mis amigas, que son todo”.