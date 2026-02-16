El baile viral de Nicki Nicole y Lali Espósito en "La Casita" de Bad Bunny

Lali Espósito y Nicki Nicole se llevaron todas las miradas al protagonizar un baile en La Casita durante el último show de Bad Bunny en River. Las artistas formaron parte de la ubicación especial que el puertorriqueño suele utilizar durante gran parte de los espectáculos y llamaron la atención de los fanáticos.
Mientras sonaba el comienzo de Safaera, uno de los temas más explosivos de Bad Bunny junto a Jowell & Randy y Ñengo Flow, Nicki y Lali, que venía de realizar una explosiva presentación en el Cosquín Rock, se entregaron al ritmo musical, a la vez que cantaron parte de letra “hoy se bebe, hoy se gasta”.
Con looks acordes para la ocasión, gorras, lentes y remeras oversize sin colores grandilocuentes, ambas se robaron todas las miradas en La Casita, pese a que también compartían lugar con otras grandes personalidades.
"El que no salta es un inglés": el video de Bad Bunny junto al público
Bad Bunny se presentó por segunda vez en el estadio de River y además de brindar un show que quedará inmortalizada en su carrera, se mostró disfrutando del calor de sus fanáticos mostrando complicidad cuando entonaron un clásico grito futbolero que retumbó en todo el Monumental.
“Estaba loco por volver a mi isla y por volver a la Argentina. Después de dos semanas muy intensas, se los digo desde el fondo de mi corazón, se siente como volver a casa, así que gracias”, lanzó el cantante sobre el escenario, en referencia a su polémica presentación de medio tiempo de los eventos más importantes de Estados Unidos donde aprovechó para llenar la pantalla de imágenes latinoamericanas en un claro mensaje contra Donald Trump sus políticas migratorias.
Sumándose a dichos gritos de guerra, los fanáticos argentinos no dejaron pasar la oportunidad para cantar ‘el que no salta en un inglés’, justo cuando el artista puertorriqueño se acercó a saludar a los famosos invitados que estuvieron en La casita y no hizo oídos sordos e incluso se sumó saltando cuando se acercó a las gradas para estar cerca de los fanáticos que no se quisieron perder el espectáculo más esperado del año.