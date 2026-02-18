Un reconocido streamer reveló cuánto tuvo que pagar para estar en "La Casita" de Bad Bunny El artista puertorriqueño se presentó durante el último fin de semana en Argentina en tres estadios llenos y contó con la presencia de varios artistas y otros streamers quienes disfrutaron de su show, estructura que forma parte del diseño de sus conciertos. + Seguir en







Coker reveló que pagó 7 millones de pesos por estar en La Casita de Bad Bunny en River

Bad Bunny se despidió de Argentina dejando tres shows memorables, donde miles de fanáticos deliraron cada noche, pero algunos tuvieron la oportunidad de estar en un lugar privilegiado. Varios famosos y streamers pudieron estar en La Casita y uno de ellos confesó que pagó una cifra millonaria para estar cerca del artista.

La estructura que forma parte del diseño de sus conciertos, inspirada en las típicas casas puertorriqueñas con su fachada colorida, patio y muebles, montada como un segundo escenario dentro del show, fue el momento en que se llevó todas las cámaras por las caras de los artistas que pudieron estar.

En esa línea, si bien algunos pudieron llegar allí por ser invitados, otros reconocieron que pagaron para estar en dicho logar. En la última fecha, cuatro streamers fueron los privilegiados de ser parte del evento masivo: Mernuel, Bauleti, Coker y su novia Juli Manzotti.

Primero, Mernuel reconoció que al ingresar le sacan el celu, la cámara y que “no te dejan grabar nada”. “En un momento Bad Bunny se nos puso al lado y le quise hablar, pero no lo hice. Bailamos y la pasamos muy bien. Estaba lleno de mujeres”, dio detalles.

Pero ahora, Coker fue quien durante su stream respondió varias preguntas de sus seguidores y no dudó en confesar lo que pagó: “¿Cómo se llega a La Casita? Para llegar a La Casita tuve que pagar más o menos $7 millones de pesos y otros siete por Juli (NdeR: Manzotti, su pareja). Más o menos son 14 millones”,