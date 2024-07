Explotaron los rumores sobre un romance entre Emilia Attias y un excompañero de Casi Ángeles

Las sospechas sobre la nueva relación de la actriz fue confirmada por el periodista Juan Etchegoyen quien aseguró que estuvieron juntos en la producción de fotos en la nieve, en Neuquén. En este sentido “A mí no me confirman un romance, pero si me destacan que hay demasiada buena onda entre ellos..."

El comentario del actor sobre la publicación de Emilia Attias Redes Sociales

El conductor de Mitre live advirtió que ambos estuvieron juntos en la campaña, y que según le comentaron otras personas que estuvieron con ellos en el lugar se los ve cercanos y no por haber trabajado en Casi Ángeles juntos.

Los dos artistas compartieron la telenovela que fue un éxito entre las producciones para niños y adolescentes. Se estrenó el 21 de marzo de 2007 y la última edición fue el 29 de noviembre de 2010, con un total de 579 capítulos divididos en cuatro temporadas.