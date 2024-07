Furia de Gran Hermano recibió un ultimátum de Telefe y podrían despedirla

La participante no para de generar polémicas y las autoridades están en el límite, por eso le dieron un aviso que puede perjudicar su futuro en la televisión.

El periodista de LAM, Pepe Ochoa, se metió en la intimidad del canal y confirmó que los productores y autoridades estaría “bastante cansados de los desplantes de Furia”. Quedó a la vista el día en el que Furia recibió el premio a la mejor jugadora, pero no lo quiso recibir.

Juliana Scaglione Furia Gran Hermano 2023 Captura Telefe

También, Yanina Latorre mostró un video en el que se ve maltratando a un productor. Eso fue lo que hizo tocar fondo y generar el enojo de las autoridades. Es por eso que Ochoa reveló la conversación que tuvieron los jefes con Furia y todo podría terminar mal.

"Al parecer, le dijeron que era la última que se mandaba, que si seguía así, iban a romper el contrato y desvincularla de la señal", contó. La medida puede perjudicarla o incluso ayudarla a que pueda ir de invitada a donde ella quisiera ir porque se rompe la exclusividad con Telefe.

Un exparticipante de Gran Hermano armó las valijas y le dijo adiós a los medios

Los reality shows suelen ser fortuna para algunos participantes y para otros no. En este caso, Gran Hermano 2023 fue una gran exposición para los finalistas, pero quienes salieron primeros no tuvieron esa suerte. Es por eso que Axel decidió volver a su provincia.

Se trata del segundo eliminado de la edición actual, el cual salió el 26 de diciembre, justo después de Navidad. Se fue en un mano a mano con Juliana Scaglione, como la mayoría de los jugadores en la casa, ya que disputó 16 mano a mano y se quedó en todos.

Axel gran hermano Redes sociales

Pero desde ese momento no tuvo grandes posibilidades de crecer en los medios, ya que no era convocado a los programas de televisión. Por ese motivo tomó la fuerte decisión de volverse a su casa en Misiones para segur proyectando su futuro.

“Quería contarles que ya me estoy volviendo a mi casa. A preparar nuevos proyectos y no quería dejar de agradecerles por todo el apoyo y cariño que me dieron siempre desde el primer día. Espero que también puedan acompañarme en todo lo nuevo que está por venir. Simplemente gracias. Sin ustedes nada de esto iba a ser posible. Los amo”, expresó.